Rustplek voor wandelaars in Spijk genomineerd voor Gouden Pit

Het was een verloederd stukje Spijk met een schuurtje rijp voor de sloop, maar inmiddels is het getransformeerd in een overdekte rustplaats voor wandelaars en fietsers met bankjes en fruitbomen. De rustplaats is volledig gerealiseerd door inwoners van Spijk (gemeente Zevenaar) en is nu zelfs genomineerd voor de Gouden Pit, een landelijke prijs voor inwonersinitiatieven. Zaterdag 30 maart is de prijsuitreiking.

Het schuurtje was vervallen, het onkruid stond metershoog. Geen fraai gezicht zo vlak bij de ingang van het dorp. Maar binnen een aantal maanden is daar niets meer van terug te zien. Het schuurtje is opgeknapt, geschilderd en er zitten bankjes in. Het onkruid is weg en er ligt een strak grindpad waar fruitbomen langs zijn geplant. Verderop is een houten pergola geplaatst waaronder picknickbanken en -tafels komen.

Van fruitbomen tot sterke drank

'Alles is gemaakt door vrijwilligers en tot stand gekomen met behulp van sponsors', zegt Wim Stijns van de Stichting Actief Spijk. Zo kwam de stichting ook bij Kern met Pit terecht. De organisatie helpt mensen uit het hele land met het realiseren van bewonersinitiatieven. Lukt het binnen een jaar, dan krijgt Spijk ook nog eens 1000 euro voor het project.

Er zit voor een aantal inwoners heel wat vrije zaterdagen werk in, maar dat is het meer dan waard, vindt Stijns. Tijdens de werkzaamheden krijgt het clubje klussers bovendien hulp van alle kanten: 'Een kweker levert ons fruitbomen, een aannemer van net over de grens leent ons een graafmachine. En we hebben zelfs een keer een flesje sterke drank gekregen van een oude dame uit het dorp als het buiten zo koud was', vertelt Guido Ariessen, voorzitter van Actief Spijk.

Pieterpad

Het project heeft niet alleen een verloederd stukje Spijk verbeterd, maar ook wandelaars hebben nu een fatsoenlijke rustplek. 'De route van Het Pieterpad gaat namelijk hier langs, dus het is voor veel mensen van belang', zegt Stijns. 'Ze kunnen hier straks even zitten, zichzelf even opfrissen met water van de pomp en zelfs een appeltje plukken van de boom.'

De heren zijn trots op hun nominatie voor de landelijke titel Kern met Pit. Ze kwamen onlangs al als beste van Gelderland uit de bus. Zaterdag 30 maart horen ze in Amersfoort of ze ook de Gouden Pit in de wacht slepen.