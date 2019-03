Nijmeegse havo-leerlingen hebben primeur met eindexamen Chinees

Kiki Peulen (16) is één van de drie Gelderse leerlingen die haar Chinese eindexamen woensdag maakt. Afmaakt eigenlijk, want het examen wordt in delen afgenomen. Woensdag moet ze met de hand Chinese karakters schrijven, iets wat ze best lastig vindt. 'Op de computer is het makkelijker, dan kan je ze uitkiezen uit een lijstje.'

Klein groepje

Toch maakt ze zich niet veel zorgen over een goede afloop. Toen ze haar profiel moest kiezen een aantal jaren geleden stond ze zelfs een 9 voor Chinees. De docenten vroegen haar of ze niet door wilde gaan, en na overleg met de coördinator maakt de school de taal beschikbaar voor een klein aantal havo-leerlingen.

Het Kandinsky College in Nijmegen is een van de twee scholen in Nederland die voor het eerst een havo-examen Chinees aanbiedt. Er doen in totaal drie leerlingen havo examen Chinees, 1 jongen en 2 meisjes, waaronder Kiki Peulen. Het gaat om een proef van de school die tweetalig onderwijs aanbiedt.

Examenvak

Landelijk zijn er slechts 14 leerlingen die het havo-examen afleggen, tegenover 182 vwo'ers die dit jaar voor de tweede keer het examen kunnen doen. Een centraal schriftelijk eindexamen bestaat niet. Scholen kunnen daarom zelf besluiten of ze de taal als examenvak aanbieden. Volgens het Nuffic zijn er ongeveer 70 scholen in Nederland die Chinees als vak aanbieden, waarvan vijftien als examenvak.

Gesprekje

Voor Kiki hebben de lessen nu al vruchten afgeworpen. Dit jaar was ze op reis in China en kon ze al echt een gesprekje voeren. 'Dat was wel heel erg cool, om tot die realisatie te komen.' Ook de reacties uit haar omgeving zijn leuk meegenomen, zegt ze. 'Als je zegt dat je Chinees spreekt vinden mensen dat heel leuk. Het is toch wel een bijzondere taal.'

En, ze hoopt dat het haar later ook een voorsprong op de arbeidsmarkt kan geven. 'Heel veel mensen kiezen voor gewone talen als Engels, Frans en Duits... Ik denk dat ik hier ook iets aan heb later in mijn leven.'