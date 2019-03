'Nijmeegse vrouw roept op tot het zeggen van paf'

De vrouw uit Nijmegen die is aangehouden voor het bedreigen van voorman van Forum voor Democratie Thierry Baudet tijdens een demonstratie zaterdag in Amsterdam, zit nog vast. Dat zegt de politie. Een woordvoerster wil niet zeggen of de demonstrante van 21 inmiddels een verklaring heeft afgelegd. De kans dat ze zich voor haar uitspraken voor de rechter moet verantwoorden lijkt niet zo groot.

Op internet wordt gespeculeerd over wat er met de vrouw moet gebeuren. Op GeenStijl zegt iemand: 'Als we nou eens beginnen om bij demonstraties gezichtsbedekking te verbieden en te handhaven op straffe van 3 maanden de bak in bij overtreding. Daarnaast natuurlijk veel vastleggen met camera's langs de route. Wat mij betreft gaat dat gelden voor alle demonstraties.'

'Ze krijgt een strafblad'

Een ander stelt: 'Aangezien alles wettig en overtuigend bewezen kan worden, krijgt 'ze' een strafblad. En daarmee kom je óók niet meer aan de bak met zo'n pedagogische flutstudie die ze in Nijmegen zal volgen.'

Of er bewijs is, is nog maar de vraag. 'Het betreft hier bedreiging of opruiing. Dan moet wat betreft bedreiging eerst worden vastgesteld of meneer Baudet na de uitingen van de vrouw het risico loopt op geweld met een wapen', zegt strafrechtdeskundige van de Radboud Universiteit Henny Sackers. 'En komt dit voor de rechter, dan moet die de uiting interpreteren.'

In het geval van opruiing, legt Sackers uit, dan moet worden beoordeeld of de vrouw opzettelijk heeft opgeroepen tot het verrichten van gewelddadige handelingen. 'In feite roept de vrouw op tot het zeggen van paf', aldus Sackers, die zich hardop afvraagt of deze zaak voor de rechter komt.

Het is een grijs gebied Strafrechtdeskundige Henny Sackers

Hij denkt eerder aan een strafbeschikking door het Openbaar Ministerie. Dat is een straf die het OM in veel voorkomende gevallen zelf oplegt. Te denken valt dan aan een boete of een taakstraf. 'Gaat de vrouw daar niet mee akkoord, dan is het oordeel alsnog aan de strafrechter', zegt Sackers.

De context is van belang. 'Zeg je zoiets op een verjaardagsfeestje of tijdens een demonstratie? Het is een grijs gebied, waarbij het uitgangspunt is of het grondwettelijke recht van vrijheid van meningsuiting wordt geschonden of niet.'

Nadat Forum voor Democratie van Baudet de grote winnaar bleek te zijn geworden van de Provinciale Statenverkiezingen, plaatste een universitair docent op Facebook de tekst: Volkert, waar ben je. Die tekst is niet zonder meer strafbaar, zei een woordvoerder van justitie eerder. Wel noemde hij de opmerking 'smakeloos'.

Sackers: samenleving intoleranter geworden

De samenleving is intoleranter geworden en de sociale media maken het makkelijker strafzaken te beginnen, constateert de Nijmeegse hoogleraar strafrecht. Zo werd de man die politica Sylvana Simons op Facebook bedreigde veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.

Sackers ziet een verschil tussen de zaak-Baudet en die rond Simons. 'Die uiting (op Facebook, red.) was veel krachtiger.'