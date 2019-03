Gelredag 6 april: Grenslandmuseum, Dinxperlo

Als ergens de bijzondere grensbeleving te vinden is, dan is het in tweelingdorp Dinxperlo (NL) -Suderwick (D), door de plaatselijke bevolking ook wel Dinxperwick genoemd. Dwars door deze twee dorpen loopt over de stoeprand de landsgrens. Die grens heeft het leven aan beide zijden sterk beïnvloed. Logisch dat hier veel spannende, maar ook tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De landsgrens is al heel oud. Grensstenen worden pas in 1766 geplaatst. Vanaf 1816 tot 1993 is de grens ook douanegrens. Grenscommiezen verschijnen en de bewoners ondervinden in toenemende mate hinder van allerlei voorschriften en controles. Toch wordt er met de smokkelhandel ook geld verdiend.

Het Grenslandmuseum, dat in een bezienswaardig pand uit de 18e eeuw gevestigd is, vertelt de bezoeker verhalen over het leven aan de grens. Beleef het ontstaan van die grens, het werk van de douane, de enorme gevolgen van de wereldoorlogen, de grenshandel en de huidige samenwerking tussen de dorpen. De collectie bestaat uit authentiek materiaal zoals: documenten, foto’s, uniformen, douane voorwerpen, smokkelwaar, in beslag genomen goederen en wapens, smokkeltrucs en opgetekende verhalen. Ieder jaar stelt het Grenslandmuseum, naast de vaste tentoonstelling, ook enkele wisselexposities samen.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat aan de grens met Duitsland grenscorrecties(annexaties) plaatsvonden. Dit gebeurde omdat Duitsland de enorme oorlogsschade van Nederland niet kon vergoeden. De regering in Den Haag was van mening dat Duitsland land moest afstaan. De geallieerde overheden stonden dit toe. De oude grens veranderde op 19 plaatsen. De bekendste zijn Elten en Tudderen. Opnieuw werd duidelijk dat het beleid in Den Haag grote invloed heeft op het dagelijks leven van grensbewoners. Jaap Snijders, een vrijwilliger van het Grenslandmuseum, heeft zich verdiept in de aanleiding, de gevolgen en het verloop van grenscorrectie van Dinxperlo/Suderwick. Hij heeft een bijzondere tentoonstelling samengesteld, die vanaf dinsdagmiddag 2 april tot eind juni te zien is in de voorkamer van het museum.

We verzamelen in de middeleeuwse dorpskerk tegenover het museum. Daar worden bezoekers ontvangen met een korte presentatie over het museum en de nieuwe tentoonstelling. Aansluitend kan iedereen het museum bewonderen of deelnemen aan een wandeling naar de markante grens tussen de dorpen Dinxperlo en Süderwick.