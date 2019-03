Steeds meer zorgen over tekort aan vrijwilligers bij brandweer

'Dat we altijd genoeg mensen hebben, die vanzelfsprekendheid is er wel af', zegt woordvoerder Allard Schimmel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. In die regio zitten 41 posten met in totaal zo'n 800 mensen van de vrijwillige brandweer. Deze mensen hebben overdag andere werkzaamheden, maar komen in actie als er ergens brand is of een andere calamiteit waarvoor de brandweer wordt gebeld.

In Gelderland-Midden worden ieder jaar zo'n 60 vrijwilligers vervangen. De regio Noord- en Oost-Gelderland heeft nu zo'n 1400 vrijwilligers op 56 brandweerposten. Woordvoerder Bert Huisman van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 'Wij zien dat er een vergrijzing is in onze korpsen en dat betekent dat er de komende jaren relatief veel mensen zullen uitstromen. Op dit moment zijn we dus actief aan het werven voor nieuwe parttime brandweercollega's, oftewel vrijwilligers.'

Gouden horloge

Voor dit jaar zoekt Noord- en Oost-Gelderland nog 96 nieuwe vrijwilligers, maar dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Ook Schimmel denkt dat het moeilijker wordt om overal genoeg mensen op de posten te hebben. 'De omloopsnelheid loopt terug. Dat geldt voor alle organisaties waar vrijwilligers werken. Het wordt steeds zeldzamer dat mensen een gouden horloge krijgen voor hun jarenlange vrijwilligerswerk.'

Daar komt nog bij dat de brandweer vaker moet uitrukken, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar steeg het aantal meldingen landelijk met 12 procent. In Noord-Oost-Gelderland was deze stijging 7 procent, in Gelderland-Midden 17 procent, en in Gelderland-Zuid nam het aantal meldingen zelfs met 20 procent toe ten opzichte van 2017.

Een verklaring voor deze stijging is de hete zomer: daardoor waren er ook veel meer berm- en natuurbranden dan andere jaren. Ook de voorjaarsstorm in januari zorgde voor een hausse aan meldingen.

Geen brandweer overdag

Toch staat de brandweer altijd paraat, zeggen de brandweermensen. Al blijkt uit cijfers dat de gemiddelde responstijd wel iets toeneemt. 'Bij ons gaat een brandweerauto er nog altijd uit als er een melding is', zegt Schimmel. 'Soms kunnen we de auto's niet volledig bemensen op posten met vrijwillige brandweer, maar dan schakelen we automatisch ook andere posten in.' Hij zegt dat de problemen zich vooral voordoen in forensendorpen, waar de vrijwillige brandweermensen overdag niet in hun eigen woonplaats zijn.

Opnames bij de brandweer Doetinchem. Foto: Omroep Gelderland

