Anneke ten einde raad door muizenplaag: 'De boel is aan het vervuilen'

'Het zijn geen een of twee muizen, het zijn er wel tientallen. We hebben er al veel gevangen, maar ze blijven maar komen', zegt een geëmotioneerde Anneke. De problemen begonnen toen verhuurder Vivare geplande werkzaamheden aan de cv-ketel heeft gedaan. 'We kregen een nieuwe', vertelt Erik. 'Toen zijn er nieuwe leidingen getrokken en er is een muurtje geplaatst. Achter dat muurtje zitten alle nestjes, ik word er gek van!'

'Vier muizen in de speaker'

Erik laat in zijn huis zien wat de muizen zoal gedaan hebben. 'Hier in de kast liggen keutels. Ze hebben de radiospeakers kapotgebeten, ze zijn daar in gaan nestelen en er kwamen wel vier muizen uit. De planten zijn aangevreten en we hebben de parkietkooien leeg moeten halen. Ze vraten al het voer en de kranten op.' Anne vult Erik aan: 'De hond slaat 's nachts aan op de muizen, hij gaat erachter aan en vervolgens ligt alles in huis overhoop.'

Anneke is emotioneel. 'De boel is hier aan het vervuilen, ik wil hier op ten duur niet meer wonen op deze manier.'

'Bezig met oplossing'

Vivare is op de hoogte van de problemen bij Anneke en Erik. 'Het klopt dat wij werkzaamheden uitgevoerd hebben. Daarbij zijn ook leidingen vervangen en gaten ontstaan. Deze gaten zijn niet goed gedicht, waardoor muizen de kamer in gekomen zijn. Dat vinden wij heel vervelend en we zijn uiteraard met de bewoners in overleg om dit zo snel mogelijk op te lossen', zegt Frank Scholtens van Vivare.

Terwijl Anneke ziek op bed ligt, wordt ze teruggebeld door de klantenservice van Vivare. Ze krijgt te horen dat de verhuurder woensdag opnieuw een onderhoudsmonteur stuurt om eventuele gaten te dichten. 'We wachten het af en gaan het mee maken', zegt Anneke.