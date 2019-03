Rheden zet mes in begroting: fracties vrezen bezuinigingen in de zorg

door Huibert Veth

De financiële situatie van de gemeente Rheden is structureel niet goed. De provincie uitte eerder al haar zorgen. Om financieel toezicht door de provincie te voorkomen moet de gemeente de komende jaren miljoenen bezuinigen. De financiële positie van Rheden is matig, zo oordeelde provinciebestuurder Jan Markink in gesprek met verantwoordelijk wethouder Klomberg. De laatste jaren liet de gemeente steeds rode cijfers zien op de eindbalans. In het coalitieakkoord sprak het gemeentebestuur af te zullen zorgen voor een sluitende begroting en een stabiele financiële situatie.

Wethouder Dorus Klomberg legt uit waarom de bezuinigingen nodig zijn en wat de uitgangspunten zijn. Tekst loopt door onder de video.

Alleen maar groene cijfers

Tijdens de raadsvergadering werd gesproken over de uitgangspunten voor de bezuinigingen. En al werd de situatie in de zorg besproken, concrete voorstellen voor bezuinigingen waren er nog niet. In de plannen tot 2022 wil de gemeente in geen enkel afzonderlijk jaar nog een tekort op de totale begroting hebben. Mocht dit op een bepaald onderdeel in de begroting dreigen te mislukken, dan moet dit op andere onderdelen worden gecompenseerd.

Geen controle op de situatie

Het risico in de huidige begroting zit voornamelijk in de stijgende zorgkosten. Daarnaast zorgen oplopende personeelskosten, nog openstaande voorgenomen bezuinigingen en de toekomst van het gemeentehuis voor instabiliteit. Volgens fractievoorzitter Bert de Lange van het CDA is duidelijk dat de gemeente niet 'in control' is en dat de situatie verslechtert. Op verzoek van de VVD zegde Klomberg toe in mei met een lijst van alle mogelijke besparingen te komen om de raad zo alvast wat kaders te geven.

Het college zal in juni met de eerste bezuinigingsvoorstellen komen waarna de nieuwe begroting in november vastgesteld moet worden.