Ruim 200 woningen erbij in Arnhem

Langs de Nijmeegseweg in de Arnhemse wijk Malburgen zullen ruim 200 nieuwe woningen verrijzen. Maar waar de huizen precies komen, is nog onbekend. De gemeente wil daarover in gesprek met bewoners van de wijk.

Het idee is om eerst inbreng van bewoners te verzamelen en dan plannen te gaan ontwikkelen. Op 2 april is er daarom een bewonersbijeenkomst.

Vanaf 2020

College en de gemeenteraad van Arnhem kwamen eerder met elkaar overeen dat de woningen rond de Nijmeegseweg gebouwd kunnen worden. Daar zal op zijn vroegst in 2020 mee gestart worden.

De plannen stammen al uit 1998: nieuwbouw realiseren tussen het GelreDome en het De Monchyplein. Toen stonden daar nog veel oudere portiekflats, die in 2012 gesloopt werden. Daarna verdwenen de plannen even in de ijskast, volgens de gemeente vanwege de crisis.

Inmiddels is het plan weer levensvatbaar; er is een toenemende vraag naar woningen en dus wil de gemeente een visie opstellen voordat er gebouwd wordt. Bewoners moeten haar daarbij gaan helpen.

Woningen, appartementen en sociale huur

In totaal moeten er zo'n 100 eengezinswoningen komen en ongeveer 130 appartementen. Daarnaast is ruimte voor sociale huur en wellicht zorgwoningen. Dat is te lezen in een persbericht van de gemeente Arnhem.

Ook groen moet (meer) plek krijgen in het project. Uitgangspunt is om bestaand groen en bomen zo veel mogelijk te behouden. Daarnaast moet de doorstroom van het verkeer op het De Monchyplein efficiënter, zodat minder asfalt nodig is.