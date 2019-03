Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Er is dit weekend weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen plannen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Lentefair bij Heerlijkheid Eck en Wiel

Wil je helemaal in de lentesferen komen, dan kun je dit weekend naar de Lentefair op de Heerlijkheid Eck en Wiel. Er zijn zaterdag ruim 50 kraampjes waarlangs je kan struinen. Ook is er genoeg lekkers te proeven en is er voor de kinderen een activiteitenparcours.

Lammetjes aaien in Ermelo en Rheden

En als je het over lente hebt, dan heb je het natuurlijk ook over lammetjes. Ook dit weekend kun je weer op verschillende plekken in de provincie de Lammetjesdagen bezoeken. Op zaterdag kun je de jonge dieren bij de Schaapskudde in Ermelo bekijken. En bij de Rhedense Schaapskudde kun je op zondag de lammetjes aaien.

Tennisfestival in Apeldoorn

Ben je gek op tennis of wil je sport ontdekken, dan is het tennisfestival bij de vereniging Tepci in Apeldoorn iets voor jou. Zondag staat de hele dag in het teken van de balsport. Er worden clinics gegeven, je kunt meedoen aan de tennisquiz, er worden wedstrijden gespeeld en er zijn allemaal jeugdactiviteiten.

Aapjes en tuinen kijken

Het is dit weekend ook de start van het nieuwe buitenseizoen. Zo opent Apenheul in Apeldoorn weer haar deuren vanaf zaterdag. En vanaf dinsdag kun je weer terecht in de tuinen van Paleis Het Loo. Met dit jaar vier bijzondere nieuwe kunstwerken. Voor het eerst in de tuinen zal er moderne kunst te zien zijn.

Modeweekend in Epe

Epe staat dit weekend in het teken van de nieuwste mode tijdens het Modeweekend. Op zaterdag kun je naar het Modespektakel met modeshows om 13.00 en 15.00 uur. Zondag is de allereerste koopzondag in het dorp en worden er verschillende activiteiten rondom 'mode' gehouden.

