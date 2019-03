Ester heeft na oproep genoeg wol voor 1200 poppies: 'Fantastisch gewoon'

'Ik wil graag op 17 september 2019 1200 poppies hebben gemaakt als eerbetoon aan de piloten die hier tijdens de Slag om Arnhem met hun zweefvliegtuig zijn geland', legde Ester eerder uit.

600 zweefvliegtuigen

Als je het over de luchtlandingen rondom Arnhem in de Tweede Wereldoorlog hebt, zullen de meesten denken aan alle parachutisten. Maar er kwamen ook 600 zweefvliegtuigen uit Engeland met in elk toestel twee piloten, om manschappen en materieel te vervoeren.

Om aandacht te vragen voor deze piloten ging Esther de uitdaging aan. De poppie, klaproos, wordt door de Britten gebruikt als herdenkingssymbool voor gesneuvelde soldaten.

Zie ook: Ester geeft elke gliderpiloot een klaproos

180 uur haken

Ester is vastbesloten om de 1200 poppies af te krijgen. Ze is volop aan het haken. Met 6 tot 7 poppies per uur verwacht ze in totaal zo'n 180 uur bezig te zijn. Alleen om te kunnen blijven haken was zij op zoek naar rode wol en dus deed Ester een oproep in Gelderland Helpt. 'Ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Fantastisch gewoon', reageert ze blij.

