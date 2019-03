Laatste 'werkdag' voor bijna de helft van de Statenleden

Onder andere fractievoorzitters Mike Waltmans (VVD), Harold Zoet (CDA), Fleur van der Schalk (D66) en Pieter Plug van de ChristenUnie keren niet meer terug. 'Formeel ben ik nog Statenlid tot donderdag, tot de nieuwe leden worden geïnstalleerd, maar vandaag is het wel zo goed als afgelopen', vertelt Plug.

Plug vindt het mooi geweest in het parlement van Gelderland. 'Het is goed geweest zo, er staat jongere generatie klaar. Dan is het goed om plaats te maken. Ik heb liever dat ik zelf plaats maak dan dat men zegt dat het tijd is om plaats te maken.' Hij gaat meer tijd maken voor zijn gezin en zijn kanaries. 'Het is heerlijk om niet eens die stukken door te lezen en gewoon leuke dingen te doen met het gezin, gezellig fietsen in het weekend met twee kleine koters.'

Gekozen Statenleden

De definitieve zetelverdeling werd maandag bekend. Deze wijkt niet veel af dan de raming die het ANP afgelopen vrijdag al gaf. De VVD blijft de grootste in Gelderland en Forum voor Democratie is de tweede partij. In totaal zijn er 55 zetels in het Gelderse parlement en die zijn verdeeld onder de volgende partijen:

VVD: 8 zetels

Jan Markink (Borculo)

Rosmarijn Boender (Hattem)

Arthur Boone (Westervoort)

René Westra (Arnhem)

Nicky Eppich (Arnhem)

Mark Smits (Tiel)

Frederik Peters (Lent)

Corrie-Christine van der Woude (Ede)

Forum voor Democratie: 8 zetels

Arjan de Kok (Noordeinde)

Van Wijhe (Apeldoorn)

Lelkes (Arnhem)

Roetert (Geldermalsen)

Bouma (Lunteren)

Van Roozendaal (Wadenoijen)

Taheri (Batenburg)

Claassen (Beuningen)

CDA: 7 zetels

Gerhard Bos (Apeldoorn)

Bea Schouten (Wijchen)

Arjan Tolkamp (Aalten)

Peter Drenth (Doetinchem)

Daisy Vliegenthart (Ermelo)

Bertine van Hooff (Arnhem)

Hans van Ark (Wapenveld)

GroenLinks: 6 zetels

Janet Duursma (Haarlo)

Celine Berserik (Nijmegen)

Charlotte de Roo (Oosterbeek)

Frans Bruning (Brummen)

Wouter Witteveen (Nijmegen)

Maita van der Mark (Nijmegen)

PvdA: 5 zetels

Peter Kerris (Nijmegen)

Marilyn A-Kum (Arnhem)

Karin Jeurink (Zutphen)

Mehmet Sahan (Dieren)

Fokko Spoelstra (Apeldoorn)

ChristenUnie: 4 zetels

Dirk Vreugdenhil (Nijmegen)

Janneke Slingerland (Apeldoorn)

Peter van 't Hoog (Ede)

Wouter Kamp (Epe)

D66: 4 zetels

Michiel Scheffer (Nijmegen)

Céline Blom (Apeldoorn)

Karin Visser (Arnhem)

Antoon Kanis (Wageningen)

SP: 3 zetels

Maurits Gemmink (Ulft)

Carla Claassen (Bemmel)

Peter de Vos (Gaanderen)

PVV: 3 zetels

Marjolein Faber (Hoevelaken)

Elmar Vlottes (Apeldoorn)

Ton Diepeveen (Opheusden)

SGP: 3 zetels

Klaas Ruitenberg (Opheusden)

Evert Mulder (Ughcelen)

Bennie Wijnne (Barneveld)

Partij voor de Dieren: 2 zetels

Luuk van der Veer (Apeldoorn)

Lia van Dijk (Wezep)

50PLUS: 2 zetels

Marcel Bruins (Doorwerth)

Leendert Lodder (Putten)

Voorkeursstemmen

In de definitieve uitslag staat ook welke kandidaten dankzij voorkeurstemmen een zetel krijgen in Provinciale Staten van Gelderland. Het gaat om:

Arjan Tolkamp (CDA)

Karin Visser (D66)

Lia van Dijk (Partij voor de Dieren)

M.G. Lelkes (Forum voor Democratie).

De definitieve uitslag werd bekendgemaakt door burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem. Hij is voorzitter van het Centraal Stembureau.

Coalitie vormen

Na de uitslag is het nu tijd om een coalitie te vormen. 'We hebben afgelopen vrijdag al de eerste verkennende gesprekken gevoerd.' zegt Jan Markink van de VVD, die als lijsttrekker van de grootste partij het voortouw neemt. 'Maar er zullen nog heel veel kopjes koffie gedronken moeten worden voordat de coalitie er is.'

Markink hoopt eind mei, begin april dat er een nieuw dagelijks bestuur van de provincie is. Voor verschillende partijen is dit een spannende periode, want gaan zij meeregeren of gaan ze oppositie voeren? Volgens Michiel Scheffer van D66 zal het voor zijn partij gaan om de onderwerpen die spelen. 'We zullen in gesprek moeten over wat wij belangrijk vinden en wat belangrijk kan zijn voor een coalitie. Op die manier is meeregeren mogelijk.'

Wanneer de coalitie gevormd is zullen de partijen uiteindelijk een coalitieakkoord presenteren met hun plannen voor de komende vier jaar.

