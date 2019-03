Reizigers klagen treinvervoerders aan: 'Een wc is een levensbehoefte'

'Het klinkt een beetje heftig, als je spreekt van discriminatie en je hebt het over een wc in de trein. Maar wij voelen ons wel echt ongelijk behandeld', vertelt Anne van de Koppel op Radio Gelderland. Samen met Reni de Boer eist zij dat de regionale treinen in Gelderland, net als die van de NS, worden uitgerust met wc's.

Hoge nood

Toiletten in de trein zijn voor sommige reizigers van groot belang. 'Ik kan niet reizen zonder wc in de trein, terwijl ik wel afhankelijk ben van het openbaar vervoer. Voor mensen zoals ik is een wc een eerste levensbehoefte', vertelt Van de Koppel. Ze wordt gesteund door tientallen patiëntenorganisaties, zoals Bekkenbodem4All en de Stomavereniging.

Volgens haar hebben ook zwangeren, zieken en jonge kinderen dringend behoefte aan een toilet onderweg. 'Maar helaas is dat in Gelderse regionale treinen niet altijd mogelijk.'

Beluister hier het gesprek met Anne van de Koppel:

Hoge kosten

Behalve vervoerders Arriva, Connexxion en Breng is ook de provincie Gelderland gevraagd dinsdag voor het college in Utrecht te verschijnen. De vervoerders staan volgens Van de Koppel niet te springen om treinen te verbouwen. 'De kosten zijn hoog en er is geen wetgeving die hen daartoe verplicht, maar ik hoop dat daar verandering in komt', zegt ze.

De uitspraak wordt na de behandeling binnen enkele weken verwacht.