Geen zee, maar wel meer strandpaviljoens in Gelderland

Gelderland kent een opvallende groei van het aantal strandpaviljoens. Als het gaat om de procentuele toename van het aantal paviljoens over de afgelopen vijf jaar is onze provincie koploper met 200%. Vorig jaar telde Gelderland zes strandpaviljoens, tegen twee in 2013.

Dat blijkt uit onderzoek van horecabureau Van Spronsen & Partners. De groei is volgens het adviesbureau onder meer te danken aan de warmere zomers. 'Waar een jaar gemiddeld circa 80 warme, zomerse en tropische dagen telt, werden in 2018 door het KNMI bijna 120 van deze dagen geteld', schrijft het bureau.

Apeldoorn aan Zee

Een van de paviljoens die de afgelopen vijf jaar in Gelderland werd geopend, is Soap in Apeldoorn. Geen zee te bekennen in de buurt van de Vlijtseweg, maar het zand, de parasols en de ligbedden laten het er wel op lijken. Het paviljoen is gebouwd met zeecontainers en voorzien van vissersdecoratie, inclusief reddingsboeien.

En daar blijft het niet bij, want het adviesbureau verwacht dat nog meer stadsstranden de poorten zullen openen. 'Kijk maar naar het stijgend aantal festivals, terrassen, buitenkeukens en bbq's. Het terras wordt voor veel horecabedrijven steeds belangrijker', zegt onderzoeker Guido Verschoor tegen de NOS.

Meer buiten zijn

Volgens Verschoor willen mensen steeds meer buiten zijn: 'Waar zit je dan mooier dan aan een plas of een meer. Of dus in de stad. Bedjes en parasols erbij, eigenlijk alles wat je te wensen hebt als de zon schijnt.'