Contract Pothuizen formeel opgezegd door NEC

Dat heeft de 46-jarige assistent-trainer deze week te horen gekregen. Dat moet voor 1 april gebeuren, anders worden aflopende contracten in het betaald voetbal automatisch verlengd. Bij NEC is dat verder het geval voor de teammanager Muslu Nalbantoglu en performance manager Michael Lindeman (foto), die in de winter werd toegevoegd aan de technische staf. Uit de selectie zijn de contracten opgezegd van de doelmannen Marco van Duin en Oliver Zelenika, verdediger Guus Joppen en middenvelder Michael den Heijer. Van hen maakt waarschijnlijk alleen Van Duin kans op een langer verblijf, omdat de doelman ook andere functies kan vervullen binnen de club en als ervaren tweede of derde doelman zijn waarde de afgelopen seizoenen heeft bewezen. Marco van Duin (foto: Broer van den Boom)

Pothuizen speelde van 1994 tot 2000 voor NEC en keerde in 2004 terug. Hij nam afscheid in 2010. In 2014 werd hij teruggehaald als teammanager onder trainer Ruud Brood en die functie had hij ook bij Ernest Faber. Peter Hyballa zag hem als een intrigant en wilde Pothuizen niet bij het eerste elftal hebben. Daarom werd hij in 2016 assistent-trainer van Jong NEC van Ron de Groot. In april 2017 schoof het duo na het ontslag van Hyballa door naar het eerste elftal, maar ondanks vier overwinningen op rij kon degradatie niet worden voorkomen.

Pothuizen bleef assistent toen Adrie Bogers de leiding kreeg. In de eerste seizoenshelft draaide de ploeg goed bovenin mee in de eerste divisie. Na de winterstop kwam Pepijn Lijnders als hoofdtrainer en verspeelde NEC het kampioenschap en promotie, vooral door zwakke prestaties buitenshuis. Dit seizoen maakt Pothuizen opnieuw deel uit van de technische staf, met Bogers en hoofdtrainer Jack de Gier.

Na een redelijke start zakte NEC ver weg en momenteel staat de ploeg slechts dertiende in de eerste divisie. Of Pothuizen in een andere functie toch nog mag blijven, is vooralsnog onduidelijk. Maar naar verluidt wil de club de staf van het eerste elftal anders gaan invullen. De contracten van De Gier en Bogers lopen nog door.