Onderzoek: grond Vink was vervuild en mocht niet in woonwijk liggen

Afvalverwerker Vink heeft daadwerkelijk vervuilde grond gestort onder straten in Barneveld. Dat concludeert een onderzoeker van Royal HaskoningDHV die de kwaliteit van de veelbesproken grond in opdracht van de gemeente onderzocht. Dat onderzoek was uitgebreider dan normaal, omdat Vink weigerde gegevens aan te leveren.

Royal HaskoningDHV stuitte bij het onderzoek op tegenwerking bij Vink. De herkomst van de grond blijft hierdoor onduidelijk en van één locatie is nog steeds niet duidelijk waar de grond precies is gebruikt.

Onderzoekers geven uitleg

Maandagavond gaf Royal HaskoningDHV uitleg aan de gemeenteraad over de resultaten van het onderzoek naar de grond van Vink. Uit het onderzoek kwam naar voren dat op één plek in woonwijk Eilanden-Oost de giftige stof styreen is gevonden. Zeven keer boven de toegestane waarde. Het ging hierbij om ongeveer 32 kuub zand, zo'n twee vrachtwagens vol.

Volgens onderzoeker Edwin de Baat had deze grond niet toegepast mogen worden in een woonwijk. 'Deze grond is vervuild', stelt De Baat vast. Hij concludeert daarbij dat het zeker moet zijn dat de stof styreen in de oorspronkelijk geleverde partij moet hebben gezeten. Dit terwijl Vink altijd heeft ontkend dat de grond vervuild was.

In de rest van Barneveld zijn bij het onderzoek op een aantal plekken lichte verontreinigingen aangetroffen, maar die zijn niet direct te linken aan het zand van Vink.

Hoe de affaire begon

Het afgelopen half jaar is Barneveld in de ban van de vuilegrondaffaire. Aanleiding hiervoor is de uitzending van onderzoeksprogramma Zembla dat onthulde dat er vervuilde grond is gestort in nieuwbouwwijken. Deze grond was afkomstig van afvalverwerker Vink. Naar aanleiding van de uitzending voerden Provinciale Staten en de gemeenteraad van Barneveld meerdere debatten over de kwestie.

Na de bekendmaking startte een zoektocht om te achterhalen waar de grond is terechtgekomen. Dit bleek uiteindelijk in twaalf gemeenten het geval te zijn. In Barneveld kwam de grootste hoeveelheid grond terecht. Zo'n 10.000 ton.

Gemeente stelt onderzoek in

De gemeente Barneveld stelde drie onderzoeken in. Een intern onderzoek naar hoe de gemeente in de kwestie heeft gehandeld en het onderzoek naar de kwaliteit van de grond. Daarnaast onderzocht onderzoeksbureau BMC Yacht Group of de gemeente zich aan de regels van de bodemwet heeft gehouden.

Dit bleek niet zo te zijn. Onderzoekers van BMC Yacht Group concluderen in hun rapport dat Barneveld onvoldoende op de hoogte was van de regels. Voor de aanlevering van grond voor nieuwbouwwijken geldt een meldplicht als een partij grond groter is dan 50 kuub. Hoewel er duizenden woningen gebouwd zijn in de afgelopen jaren, zijn er nauwelijks meldingen gedaan door de gemeente. Daarnaast werd er nauwelijks personeel ingezet om te controleren.

'Gelukkig geen gevaar voor de gezondheid'

Raadslid Mijntje Pluimers van Lokaal Belang zegt in een reactie op de onderzoeken dat ze het heftig vindt om te lezen dat er in 2015 zo weinig kennis en daadkracht was wat de grondstromen betreft. 'Gelukkig is er inmiddels wel al verbetering. En het belangrijkste is dat uit het onderzoek naar de grond van Vink is gebleken dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.'

Raadsleden konden maandagavond vragen stellen aan de onderzoekers. De fracties gaan zich nu verder beraden over de kwestie. 11 april volgt een raadsdebat.