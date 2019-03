Protest tegen windmolens in Bronckhorst: 'We zijn totaal overrompeld'

Actievoerders vinden windmolens niet passen in de landelijke gemeente Bronckhorst en zijn bang voor overlast. En ze zeggen dat een zeer grote meerderheid van de inwoners niets van dit plan weet. 'We zijn totaal overrompeld', zegt een van de demonstranten.

De gemeente zegt de afgelopen maanden in gesprek te zijn gegaan met inwoners, ondernemers, eigen medewerkers en specialisten. 'In de laatste maanden van 2018 hebben we in vijf verschillende kernen bewonersavonden gehouden om samen na te denken over de energietransitie. Ook de raad was hierbij betrokken. Ongeveer 150 mensen hebben daaraan actief deelgenomen en dat heeft een stevige input geleverd voor de Routekaart', aldus de gemeente.

Gemeente bekijkt twee locaties

In de Routekaart staan nog geen concrete plannen en locaties waar zonneparken of windturbines moeten komen. Wel zegt de gemeente twee mogelijke locaties te bekijken. Verder stelt de kaart dat minimaal 12 'hoge' windmolens nodig zijn om te voldoen aan de vraag naar duurzame energie in de Achterhoekse gemeente.

'Onvoldoende betrokken bij besluit'

De demonstranten vinden dat ze onvoldoende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming rond een windmolenpark. Ze willen dat de gemeenteraad niet instemt met de bouw van de windmolens.

Een petitie van de actievoerders, waarin ze de gemeenteraad vragen om het plan deze week van de agenda te halen en meer burgers te vragen naar hun mening over grootschalige windmolenparken, is inmiddels ruim 600 keer ondertekend.

De petitie wordt op donderdag bij de gemeenteraadsvergadering aangeboden aan de burgemeester.