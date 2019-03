Vrouw uit Nijmegen aangehouden voor bedreigen Thierry Baudet

Tijdens die betoging werden verschillende uitingen gedaan die als bedreigend kunnen worden ervaren, zegt de politie. Toen op internet duidelijke beelden verschenen, begonnen de politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek.

Politiewoordvoerder Marijke Stor vertelde op Radio Gelderland over de arrestatie:

Nu is duidelijk dat in ieder geval de vrouw uit Nijmegen is aangehouden. Omdat duizenden mensen op de been waren en er van alles werd geroepen, is het voor de politie (tot nu toe) niet mogelijk precies uit te vinden wie wat heeft geroepen tijdens de demonstratie.

Eén filmpje dat snel over het internet verspreidde en ophef veroorzaakte, was dat van een activist die riep: 'Als je Thierry dood wilt schieten zeg dan paf'. Het is niet duidelijk of dit de persoon is die de politie heeft aangehouden.