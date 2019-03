Russische behandeling Elburgse MS-patiënt slaat aan: woensdag weer naar huis

De speciale behandeling in Moskou van MS-patiënt Roeland Rietveld uit Elburg is aangeslagen en hij is als het goed is woensdagavond weer terug in Nederland. De stamcelbehandeling heeft zijn ziekte stopgezet en na een kleine vijf weken ziekenhuis mag hij naar huis. Door verschillende geldinzamelingsacties was de behandeling van Rietveld mogelijk in Rusland.

De 50-jarige Roeland Rietveld lijdt aan Primair Progressieve Multiple Sclerose (PPMS). Het is een zeldzame vorm van MS, een chronische aandoening aan het centrale zenuwstelsel die uiteindelijk dodelijk is. Rietveld kon in Nederland niet meer worden behandeld. De stamcelbehandeling in Moskou leek de laatste strohalm. Die wilde hij graag grijpen, maar de zorgverzekering dekte de totale kosten van 75.000 euro werden niet. Door crowdfunding in Elburg en Zwolle werd het geld bij elkaar gebracht.

Zeer voorspoedig verlopen

De behandeling is zeer voorspoedig verlopen en de terugkeer naar Nederland is ook al iets eerder dan verwacht, laat Egbert Bos van de actiegroep 'Elburg helpt Roeland' weten. Als Rietveld's arts de definitieve goedkeuring geeft voor ontslag uit het ziekenhuis, dan is hij woensdagavond weer bij zijn kinderen in Elburg.

Rietveld is een alleenstaande vader met twee kinderen; Tijmen van 15 en Maarten van 12 jaar. Een aantal jaar geleden verloren zij hun moeder. 'Als ik mijn rol als ouder wil blijven vervullen, moet ik iets ondernemen', zo gaf Rietveld eerder zijn motivatie aan om naar Rusland te gaan voor zijn speciale behandeling.

Hij wordt woensdag opgehaald met een rolstoelbus en zal daarna de eerste weken thuis nog moeten herstellen van zijn behandeling.

