'Country is meer dan linedance, cowboyhoeden en yihaa!'

Zangeres Hilde Vos uit Beuningen was al verslingerd aan Country en Americana toen dat nog alles behalve hip was. 'Altijd kwamen ze aanzetten met linedance, cowboyhoeden en yihaa...' Sinds Ilse de Lange weet Nederland het genre ook te waarderen en dat merkt dus ook Hilde Vos.

‘Als ik het vroeger over countrymuziek had, werd ik toch uitgelachen' zegt Vos. 'Dat er nu erkenning is heeft mede te maken doordat Ilse de Lange ervoor gevochten heeft.’

Hilde Vos kwam als puber voor het eerst in contact met country. ‘Ik hoorde toevallig muziek van Patty Griffin, een bekende Amerikaanse countryzangeres, en ik kreeg daar meteen zo’n warm gevoel van. Ik voelde: dit vind ik gaaf. Dit wil ik ook.’ De muziek was altijd aanwezig thuis. Met een vader die gitaarles gaf en een school waar veel werd gedaan aan toneel en muziek, was ze als puber al liedjes aan het schrijven.

'Rauwer, meer blues en cajun-invloeden'

Country en Americana. Twee muziekstijlen die soms door elkaar gebruikt worden. Hilde zingt alle twee. Al is haar laatste cd ‘The Long Road’ (een EP) meer richting Americana. ‘Dat is wat rauwer. Met meer blues en cajun-invloeden.’

The Long Road werd in 2018 Song van het jaar bij DCMA Awards 2018. ‘Daar ben ik wel trots op. Ook dat 'ie in de Gelderse Top 100 stond, vond ik tof. Het nummer heet The long road om meerdere redenen. Het heeft lang geduurd voordat ik weer een cd (EP) had gemaakt. Ik kan geen noten lezen en dus moest ik het allemaal met handen en voeten uitleggen aan de muzikanten.'

Professioneel mijn hobby uitoefenen

Ze werkt naast het zingen nog steeds als verpleegkundige. ‘Ik vind dat werk ook nog steeds heel leuk en ik heb nog steeds de stap niet durven nemen om mijn baan op te zeggen. Ik ben bang dat de financiële druk dan zo groot wordt, dat het mijn plezier in het zingen in de weg gaat zitten. Nu kan ik professioneel mijn hobby beoefenen.'

Dromen heeft ze nog voldoende. ‘Naar Amerika, Nashville – de bakermat van de country. En verder nog een echt nieuw volledig album. ‘De EP heeft maar 5 nummers. Ik was zwanger en het was dus een beetje een haastklus. Ik stond 3 weken voor de bevalling nog een promotieoptreden te doen. En verder wil ik vooral blijven doen wat ik doe: optreden.’

Hilde Vos live zien optreden? Op zaterdag 6 april speelt ze met haar band tijdens de Countryland sessions in Het Rebellenhonk in Barneveld