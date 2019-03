Nunspeter start hulpactie voor verwoest Mozambique

'De mensen moeten doorgaan, maar hoe?,' vraagt Joao zich af als hij nadenkt over de situatie in Mozambique. Een groot deel van het Afrikaanse land staat onder water en ligt in puin nadat de cycloon Idai eroverheen raasde.

'Alles is weg'

Joao woont al acht jaar in Nunspeet. Vier dagen lang leefde hij in grote angst, want na de ramp kon hij geen contact krijgen met zijn familie en vrienden in Mozambique Leefden ze nog, zijn ze gewond, hadden ze nog wel te eten? Deze vragen gingen om in zijn hoofd. 'Gelukkig dat mijn vader en mijn moeder en iedereen nog leeft. Dat is gewoon belangrijk voor nu, maar alles is weg.'

Kijk hier naar een reportage over de hulpactie



Eigen hulpactie

En daarom is Joao op internet met zijn zwager zijn eigen hulpactie gestart. Via Why Donate vraagt hij geld te storten voor zijn geboortestad Beira. Die plaats is bijzonder getroffen omdat de stad onder de zeespiegel ligt: 'Het doet mij gewoon heel veel pijn. Ik zit hier in Nederland, waar alles perfect geregeld is en het veilig is. ''Soms denk ik 'Oei, mijn moeder, mijn broer, mijn vrienden...' Alles, de huizen, zelfs de straat, dat is gewoon allemaal weg."

De actie van Joao heeft tot nu toe 3900 euro opgebracht.