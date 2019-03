Liander soms 'voor niets' met slimme meter aan Arnhemse deuren

Een bewoonster van de Arnhemse wijk keek maandagochtend gek op toen de medewerker van BAM bij haar binnen constateerde dat hij geen slimme meter kon plaatsen. Ze vertelt: 'Vanochtend om 8.10 uur stond de man volgens afspraak voor de deur. Maar na even gekeken te hebben, bleek dat hij niets kon doen.'

Zie ook: Aanleg 'slimme meter' Arnhemse wijk Presikhaaf direct stilgelegd

Voor niets aangebeld

Toen de vrouw even op internet zocht, zag ze al snel dat dit een bekend probleem was in de wijk Presikhaaf. 'Ik wist het nog niet, maar las ineens dat de plaatsing van slimme meters stilgelegd was. Maar die afspraak bij mij thuis ging wél door!'

Een woordvoerder van Liander geeft aan dat dit soort situaties voorkomen, maar dat ze dit zoveel mogelijk proberen te beperken. 'We hebben de precieze omgeving nog niet in beeld en proberen zo snel mogelijk in kaart te brengen waar deze oude aansluitingen zich bevinden. Soms kan het voorkomen dat we voor niets met een slimme meter voor de deur staan.

Een jaar wachten

Bij sommige huizen kan de slimme meter wel gewoon geplaatst worden. 'Daar zullen we dat dan ook gewoon doen', meldt de woordvoerder. 'Huishoudens met een oude aansluiting moeten nog even wachten op de slimme meter. Hier moeten we het netwerk aanpassen. Voordat we hier de slimme meters kunnen plaatsen, zijn we wel een jaar verder.'