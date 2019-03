Rustige ochtendspits rond Nijmegen na eerdere verkeerschaos

Met name automobilisten uit de Ooijpolder moesten maandagochtend hun geduld flink op de proef stellen. De lange file op N325 vanuit Beek zorgde ervoor dat automobilisten gevaarlijke manoevres uithaalden om aan de vertraging te ontsnappen. Zo werd er massaal gekeerd op de 80 kilometerweg, ondanks tegemoetkomend verkeer. Dinsdag bleven de files uit.

Automobilisten keerden maandag op de N325 om aan de file te ontkomen. Foto: Omroep Gelderland

Groot onderhoud

De werkzaamheden gaan anderhalf jaar duren en tijdens het onderhoud is er in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen zijn niet welkom op de brug.

Ook tussen Lent en Ressen stond het verkeer maandagochtend in beide richtingen vast. Online spuien automobilisten hun frustratie over het verkeersinfarct rond de Waalbrug. Wordt dit het vooruitzicht voor de komende anderhalf jaar, vraagt één van die weggebruikers zich af. Een 'drama', schetst een tweede de situatie op de wegen rond de oude brug.

'Even wennen'

Volgens de gemeente Nijmegen is het 'even wennen'. Een woordvoerder hoopt wel dat het verkeer zich aan de regels blijft houden. 'Keren waar dat niet mag, is onverantwoord rijgedrag en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties én het zorgt voor nog mindere doorstroming', meldt de woordvoerder. 'We snappen dat de situatie vervelend is, maar we kunnen de hinder niet verminderen. We adviseren mensen te zoeken naar alternatieven én de verkeersregels gewoon op te volgen.' Wel geeft de gemeente aan dat er voor het verkeer vanuit de Ooijpolder richting het noorden nu geen andere oplossing voorhanden is.

Die mening wordt gedeeld door de Nijmeegse verkeersdeskundige Harry Dillerop. Hij denkt dat de gemeente Nijmegen de weg vanuit de Ooijpolder gebruikt als 'opbergplaats voor verkeer' ten faveure van de binnenstad, omdat als de Nijmeegse singels vast komen te staan dat een dagelijks verkeersinfarct zou betekenen. Hij ziet ook geen andere oplossing voor het verkeer vanuit de richting Beek (Berg en Dal).