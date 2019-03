Gezocht: Operatie Faust - de raadselachtige route van de voedseltransporten in de oorlog

Kort na de bevrijding van Oost-Nederland gaan op grote schaal trucks met voedsel onderweg naar het nog bezette en hongerende westen van het land, waar dan al honderden per dag sterven van de honger. Nog steeds is niet helemaal duidelijk welke route de chauffeurs van de wagens kozen.“Operation Faust” is de naam die het Canadese leger gaf aan de actie die bestond uit transporten vanuit depots in Ede, Nijmegen, Oss en Den Bosch. Dit transport werd uitgevoerd met trucks van het Canadese 1e Legercorps, tussen 1 en 10 mei 1945. In het Akkoord van Achterveld werden hiervoor afspraken met de Duitsers gemaakt.

Torenhoge voedselvoorraden in de berm

De transporten kwamen tot stilstand in buurtschap De Nude, tussen Wageningen en Rhenen. Hier werden de trucks gelost, en aan beide kanten van de weg stapelden de voedselvoorraden zich rijen dik en meters hoog op. De Nude was een overslagpunt omdat de geallieerden het bezette westen van Nederland niet binnen mochten van de Duitsers. Ná controle door de Duitsers, werden de voedselvoorraden weer ingeladen door Nederlandse burgers/vrijwilligers in ongeveer 200 stuks door de Canadezen beschikbaar gestelde nieuwe 3-tons trucks zonder militaire markeringen, voorzien van witte vlaggen. Nederlandse chauffeurs reden vervolgens met hun levensreddende lading vanaf De Nude naar Utrecht voor verdere distributie.

Voedseltransport bij controlepunt op de Nude (foto publiek domein)

De raadselachtige route

“Operation Faust” wordt in 2020 door de vereniging Keep Them Rolling 'nieuw leven ingeblazen'. Het evenement start op 1 mei in Den Bosch en eindigt op 5 mei in de stad Utrecht, met onderweg diverse kampementen. De voedselpakketten worden in Utrecht overhandigd aan voedselbanken en/of verpleeghuizen. Maar voordat de trucks weer op pad gaan moeten er nog wel een aantal vragen worden beantwoord.

De belangrijkste daarvan is: welke route kozen de chauffeurs van de Canadese trucks ? Kwamen de voedseltransporten door Oosterbeek, Renkum en Bennekom en welke weg kozen de wagens vanaf het overslagpunt in de Nude tot aan het depot aan de Croeselaan in Utrecht ?

In Ede was er een voedseldepot bij de ENKA-fabrieken. Wie weet wanneer dit voor het eerst werd bevoorraad, en wanneer het werd opgeheven ? Er was in april 1945 ook een depot in Nijmegen, hiervandaan zou het depot bij de ENKA bevoorraad zijn, wie heeft hier informatie over ? De organisatie roept iedereen met persoonlijke herinneringen aan Operation Faust op zich te melden, ook foto’s en/of filmbeelden zijn zeer welkom.

