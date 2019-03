Aad Peters te gast bij Omroep Gelderland in Zin in zondag, met presentator Daan Hartgers.

Presentator Daan Hartgers in Zin In Zondag met als gast Aad Peters

Op zondag 24 maart 2019 was poppenspeler, TV-producent en ondernemer Aad Peters te gast in Zin in Zondag en vertelde over zijn projecten De Verhalen-Ark, De Zandverhalen in Elburg, zijn geloof, over TV-programma's als 'Bunkeren' en 'Dr kan nog meer bij' én Elburg.

Aad Peters vertelde over geloven:

'Geloven is het zeker weten van wat je niet zeker weet'.

Bestaat God voor jou?

"Het Goddelijke bestaat. Er is absoluut 'iets'. En of zo'n God dan jou leven bestuurd, dat wordt dan wel een lastige ... Want waarom bij de een wel en bij de ander niet?"

Over zijn karakter:

"Er zit een constante opstand in mij. Ik weet niet waarom. Niet vals ofzo. Het moet wel leuk blijven".

Over het TV-programma Bunkeren met o.a. minister Wim Kok:

“Hij was een goeie staatsman hoor, maar geen vrolijke man”.

Over De Verhalen-Ark;

"Na 8 maanden, met brand en aanvaringen is De Ark momenteel weer onderweg

en deze lág een paar jaar geleden in Elburg. Daar ontstonden ideeën om 'iets' te ontwikkelen in Elburg, in overleg met de toenmalig burgemeester van Elburg Dhr. Frans de Lange".

Over Elburg:

“Ik had eigenlijk Elburg altijd ontlopen en dat was daar zó christelijk, met mijn lange haar, dacht ik, dat gaat em nooit wat worden”.

Inmiddels heeft Aad Peters in 3 hallen een permanente zandsculpturen-tentoonstelling bebouwd die uniek is in de wereld: “Het is wereldwijd de grootste. De kwaliteit het hoogste. Daarnaast zijn het bijbelverhalen. Niet op religieuze basis, maar op verhaalbasis. Of het waar is of niet laten we in het midden. En het is met materialen gebouwd zoals bijvoorbeeld 6 meter hoge sluisdeuren en meer dan 1000 jaar oude olijfbomen”.

“Er wonen in Elburg genoeg types zoals ik hoor, waarbij ik me ook wel bij thuis voel, zoals Henk Hulst van de botters, dat is een prima kerel. En er zijn er meer”.

De expositie is op zondag geopend, terwijl alle winkels in Elburg dicht zijn:

“De kerken zijn leeg gelopen. Tachtig procent gaat niet meer naar een kerk, of meer. Wat ga je dan doen? Wij zijn een museum, dus wij mógen en móeten ook open. En je kunt altijd op zondag nog naar een kerk, als je dat wilt”.

Dinsdag 7 april wordt de expositie officieel geopend door Jezus / de 75-jarige Ted Neeley van Jesus Christ Superstar. “Zijn voeten zullen gewassen worden”.

Verder zullen presentator Henny Huisman en zanger Dwight Dissels aanwezig zijn.

Tot slot over de bijbelverhalen:

“Of deze verhalen waar zijn of niet, dat is een domme discussie.

Het zijn oerverhalen. Extreem interessante verhalen”.