Zaltbommel: onderdak plukkers in woonwijken en op erf van tuinders

Arbeidsmigranten in Zaltbommel, voornamelijk Oost-Europese fruitplukkers en medewerkers van kassen, mogen wonen bij hun werkgever op het erf. Ook huisvesting in reguliere woonwijken is mogelijk, al wil de gemeente dat niet meer dan vijf procent van de huizen in een straat door arbeidsmigranten worden bewoond.

Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad. Er zijn wel voorwaarden voor de huisvesting; per straat wil het college niet meer dan twee woningen met arbeidsmigranten naast elkaar, en maximaal 4 personen per woning. In het buitengebied gaat het om maximaal acht personen per huis.

Verder kunnen arbeidsmigranten het hele jaar door op het terrein van hun werkgever wonen, maar gaat het 'in beginsel' om maximaal twintig personen. Voor seizoensarbeiders, die tijdelijk onderdak krijgen, geldt geen maximumaantal. De gemeente werkt niet mee aan grote, geconcentreerde huisvesting' aangezien veel gebieden hiervoor niet geschikt zijn of het maatschappelijk draagvlak ontbreekt'.

Huisvesting arbeidsmigranten ligt gevoelig

Zo was er in 2017 veel verzet tegen een plan om 200 tot 400 Oost-Europese werknemers van kassen onder te brengen in een voormalig partycentrum in Zuilichem. Uiteindelijk blies de gemeente het plan af. Uit een enquête onder de inwoners bleek eind vorig jaar dat een meerderheid de voorkeur geeft aan huisvesting van de arbeidsmigranten op het erf van de tuinder.

Extra geld nodig voor handhaving

De gemeente gaat in samenwerking met de Omgevingsdienst Rivierenland en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) handhaven. De raad heeft hiervoor al ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld, maar dat is niet genoeg om alle 265 adressen waar voor zover bekend arbeidsmigranten verblijven te controleren. Het college wil daarom van 2020 tot en met 2023 een jaarlijkse extra bijdrage van 350.000 euro voor handhaving.

De gemeenteraad besluit op 25 april over het nieuwe huisvestingsbeleid van Zaltbommel.