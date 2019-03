Achterhoeks inwonerspanel zoekt leden

'In totaal komt er veertig miljoen beschikbaar en daar moeten we keuzes in maken', vertelt Mirjam Koster van het Graafschap College en tevens lid van de Achterhoek Board.

Kijk hier naar een video over het inwonerspanel:

'We hebben wel ambities voor tachtig miljoen. We wegen mee in onze afweging wat de inwoners belangrijk vinden. Dat is één van de factoren waarop we kiezen.'

Daarom willen de beleidsmakers zoveel mogelijk spreiding in leeftijdscategorieën, zodat alle doelgroepen mee kunnen tellen voor de plannen. 'Met name de jongelui missen we nog een beetje', aldus voorzitter Mark Boumans. 'Als je je laat horen, dan kunnen we er ook rekening mee houden.'

Jongeren juíst welkom

Dat betekent niet dat de leden enkel studenten zoeken om zich aan te melden. 'Ik ben 44 en alles wat jonger is dan dat ik ben roep ik op om zichzelf te laten horen', aldus Koster. 'Ouder mag natuurlijk ook.'

En volgens Boumans is hoe eerder hoe beter. 'Als je je nu aanmeldt, krijg je direct een vragenlijst', stelt de voorzitter. 'Het kan nog tot 1 april, dus meld je aan, doe mee en laat je horen. Dan gaan wij ervoor zorgen dat er met al die meningen en opvattingen iets goeds gaat gebeuren.'

De uitkomsten van de eerste enquêteronde van het inwonerspanel worden rond de zomer verwacht.