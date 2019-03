Bizar scooterongeval door tape over de weg: 'Ik hoop dat de dader spijt krijgt'

De studente reed van haar bijbaantje bij de Albert Hein in de Arnhemse wijk Schuytgraaf naar haar huis in Elst. 'Ik reed via Park Lingezegen', blikt Marijn terug. 'Het was rond kwart over zeven. Het was al schemerdonker. Toen ik daar reed bij de paaltjes zag ik wel iets, maar veel te laat. Voordat ik het wist lag ik op de grond en vroeg ik me af wat me was overkomen.'

Voorbijgangers konden haar gelukkig helpen en na een telefoontje was Marijns vader ook snel ter plaatse. Wonderwel raakte ze niet gewond.

Last van nek en rug

De dag na het ongeval moet Marijn Jansen er nog wel van bijkomen: 'Ik heb nu heel veel last van mijn nek en rug. Ik hoop dat het alleen maar spieren zijn door de klap. Ik heb inmiddels de verzekering al gebeld, want mijn scooter is helemaal stuk. Maar ze kunnen helaas niets doen zolang er geen dader is. En ik ben ook maar een student, ik heb niet zomaar geld voor een nieuwe scooter', legt de studente uit.

Over de dader is nog niets bekend. 'We hebben nog bij een bedrijf in de buurt van het ongeval gevraagd of ze misschien camerabeelden hebben', vertelt Marijn. 'Maar ze hadden helaas helemaal geen camera's. De politie was er ook en die kent het verhaal al, maar ik ga ook nog officieel aangifte doen. Ik weet niet of dat veel gaat opleveren. Ik hoop eigenlijk vooral dat iemand spijt krijgt van wat hij heeft gedaan en dat hij zichzelf meldt.'