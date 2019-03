Sociaal Groesbeek: college moet kaalslag door Staatsbosbeheer stoppen

Wandelpaden in het bos die door diesel lekkende houtoogstmachines aan gort worden gereden. Dieren die nauwelijks nog schuilplekken hebben. En nauwelijks groen dat wordt terug geplant voor gekapte bomen. De lokale politieke partij Sociaal Groesbeek heeft nogal wat aan te merken op de jaarlijkse bomenkap in de Groesbeekse bossen.

door Rob Haverkamp

De partij roept het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal op om met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om te kijken of er niet wat minder bomen omver kunnen of de houtoogst zelfs helemaal te stoppen.

Sociaal Groesbeek wil ook dat het college aan Staatsbosbeheer vraagt wat voor plannen ze hebben met het Groesbeekse bos en of ze de inwoners van Groesbeek kunnen uitleggen waarom er zoveel gekapt wordt. Zelf vinden ze het 'op z’n zachtst gezegd, ook teveel aan houtoogst'.

Schande

'Inwoners spreken er schande van, zonde van ons mooie bos', schrijft Sociaal Groesbeek in een brief aan het college. 'Wij hebben telefonische navraag gedaan bij het ministerie van landbouw en visserij, zij hadden het volgende antwoord: Staatsbosbeheer is een rijk binnen het koninkrijk'.

Het is niet voor het eerst dat de houtoogst in de Groesbeekse bossen voer is voor discussie. In 2016 schreef de PvdA in Berg en Dal al eens een brief aan Staatsbosbeheer. Daarin schreef de PvdA dat ze zich, met vele anderen, grote zorgen maken over het kappen. In die brief wordt gesteld dat 'de kaalslag' in de afgelopen jaren 'waanzinnig' is toegenomen.

boswandeling voor B&W

'De wethouders en de burgemeester staat binnenkort een bezoek mee gepland', reageert boswachter Lydie van Santen. 'Die uitnodiging hebben we heel lang geleden al gestuurd. Nodig blijkt nu', constateert ze nuchter. Al is het niet zo dat er nooit contact is. Ook raadsleden zijn in het verleden uitgenodigd. Er was geen belangstelling. Van Santen: 'Wij hebben die uitnodiging ook al meermaals geboden: ga met ons mee op pad en we willen het graag uitleggen aan jullie. Jammer dat er vragen opnieuw op deze manier gesteld worden, en niet direct aan ons'.

'Er wordt heel goed gekeken natuurlijk of het wel of niet verstandig is om hout daar te oogsten', legt de boswachter uit. 'Er wordt ook gemeten en er wordt rekening gehouden met de hoeveelheid bijgroei. En daarop wordt bijgestuurd waar nodig. Daar wordt echt wel goed naar gekeken.' Waar nodig wordt nieuw groen geplant. 'Dat hebben we toevallig afgelopen week gedaan.'

Verstoring beperkt

'Zo'n houtoogstmachine kan olie lekken', beaamt Van Santen. 'Maar er wordt gewerkt met biologisch afbreekbare olie.' Dat er nauwelijks nog schuilplekken voor de dieren in het bos zijn weerspreekt de boswachter ook. 'We zijn nooit tegelijk in het hele bos bezig. Het Groesbeekse bos is verdeeld in vier delen. Vier werkblokken, zoals we dat dan noemen. En elk jaar zijn we in een ander werkblok bezig. Dus om de vier jaar komen we ergens terug.'

'Dus dat betekent dat er in 3/4e deel op dat moment niet gewerkt wordt met houtoogstmachines of een uitrijder of een vrachtwagen. Dieren zijn slim genoeg natuurlijk en hebben vrij snel door dat er een machine rond rijdt en gaan zich dan in een ander bosvak schuil houden. En daarnaast: een dassenburcht bijvoorbeeld, daar blijven we ruim vandaan. Dan zagen we een boom met de hand weg. Natuurlijk zal er wel iets van verstoring zijn, maar op een beperkte schaal.'

