Voetballer die bewusteloos is geslagen, heeft nog last van zijn kaak

De mishandeling gebeurde zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Be Quick Zutphen, in de 5e klasse F. Toen Nick weer bijkwam, wist hij niet wat er was gebeurd. Een arts van de huisartsenpost heeft hem later nagekeken.

Zie ook: Voetballer Wolfersveen bewusteloos geslagen, wedstrijd gestaakt

Bestuur komt bijeen

Maandagavond komt het bestuur van Wolfersveen, uit de gelijknamige Achterhoekse buurtschap, bijeen om het incident te bespreken. Dan zal er ook gekeken worden of er aangifte wordt gedaan. De club wil voorafgaand aan de bestuursvergadering niet voor camera en microfoon reageren.

De familie van Nick wil met rust gelaten worden na het incident. Zijn moeder stond tijdens de voetbalwedstrijd langs de zijlijn op afstand, toen het gebeurde. 'Te ver om het goed te zien', luidt haar korte reactie. Ze is erg geschrokken en wil verder niet ingaan op vragen.

Lichte overtreding

Het ging mis in de 80ste minuut liet scheidsrechter Henk Sprukkelhorst eerder aan Omroep Gelderland weten. Bij een 2-0-voorsprong voor de thuisclub, Wolfersveen. Hij floot voor een overtreding op de hoek van de 16, in het voordeel van Wolfersveen. De jongen van Be Quick die de overtreding veroorzaakte, begon daarna spelers van de tegenpartij te duwen.

'Hij zei dat hij werd gediscrimineerd. Ik heb dat niet gehoord, maar in een mum van tijd kwamen ze van beide kanten het veld oplopen. Een jongen van Wolfersveen was even van de wereld, begreep ik. De speler zou bewusteloos zijn geslagen door iemand die op de bank zat bij Be Quick', aldus arbiter Sprukkelhorst.

'Waar er twee vechten hebben er twee schuld'

Jeroen Bloemenkamp van Be Quick laat in een reactie weten dat de club niet precies weet wat er is gebeurd. 'We willen dat het goed wordt onderzocht, want waar er twee vechten hebben er twee schuld.'

Ook komt het bestuur van Be Quick maandagavond bij elkaar om te praten over het incident. Ook deze club bekijkt of er aangifte volgt. De KNVB onderzoekt de zaak en wil van beide partijen horen wat er in hun ogen gebeurde op het veld.

De uitslagen in de 5e klasse F. De wedstrijd tussen Wolfersveen en Be Quick is doorgehaald.