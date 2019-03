Orion doet goede zaken in kampioenspoule

Achterhoek Orion heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om het Nederlands kampioenschap volleybal. In Groningen werd regerend landskampioen Abiant/Lycurgus met 2-3 verslagen.

'De wedstrijd heeft ruim twee uur geduurd, het was een echte strijd', zei Orion-aanvoerder Pim Kamps. De eerste set was zaterdagavond met 25-21 voor de Groningers, waarna Orion de rug rechtte en de volgende twee sets pakte (17-25, 21-25).

Nipte winst

De vierde set ging vervolgens weer naar Lycurgus met 25-21, waarna Orion in de beslissende set nipt aan het langste eind trok; 20-22. 'Je ziet vaker dat het ene team de ene set pakt en het andere team de volgende. Dat was gisteren ook zo', legt Kamps uit.

'Wat het mooi maakte is dat we in de vijfde set erg aan elkaar gewaagd waren en het 20-22 werd, terwijl zo'n beslissende set normaal gaat tot de vijftien punten. We zaten redelijk in de extra tijd en hebben zes wedstrijdpunten overleefd.'

Beste uit vijf

Orion moet bij de beste twee teams eindigen in de kampioenspoule om deel te mogen nemen aan de finale om het landskampioenschap. 'Dat is vervolgens een best-of-five, dus de ploeg die het eerst drie wedstrijden wint is landskampioen', geeft Kamps aan.

'Wij gingen als nummer drie de kampioenspoule in, maar zitten sinds het begin van 2019 in een goede flow. Wat dat betreft lijken we er op het juiste moment klaar voor te zijn. Maar dat zegt nog niks, want we hebben nog vier wedstrijden te gaan. Daarvan moeten we er zeker drie winnen zonder puntverlies om een finaleplek in eigen hand te houden.'

Woensdag speelt Orion de volgende wedstrijd in de kampioenpoule in de eigen hal tegen Zaanstad.