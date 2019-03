Fileleed en gevaarlijke situaties door deels afgesloten Waalbrug

Door de werkzaamheden kan er anderhalf jaar lang maar beperkt verkeer over de Waalbrug. In beide richtingen is maar één rijstrook beschikbaar voor auto’s en ov-bussen. Voor vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen is de brug helemaal niet meer toegankelijk tijdens de werkzaamheden.

Ook tussen Lent en Ressen stond het verkeer maandagochtend in beide richtingen vast. Online spuien automobilisten hun frustratie over het verkeersinfarct rond de Waalbrug. Wordt dit het vooruitzicht voor de komende anderhalf jaar, vraagt één va die weggebruikers zich af. Een 'drama', schetst een tweede de situatie op de wegen rond de oude brug.

De gemeente Nijmegen weet van de gevaarlijke situaties rondom de Waalbrug en meldt dat maandagochtend met name vanuit Beek en op de Prins Mauritssingel problemen ontstonden. 'De maandagochtend is altijd druk en nu merk je dat. Daarnaast moeten mensen ook even wennen aan de nieuwe situatie', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente hoopt dat mensen zich gewoon aan de verkeersregels houden. 'Keren waar dat niet mag is onverantwoord rijgedrag en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties én het zorgt voor nog mindere doorstroming', meldt de woordvoerder. 'We snappen dat de situatie vervelend is, maar we kunnen de hinder niet verminderen. We adviseren mensen te zoeken naar alternatieven én de verkeersregels gewoon op te volgen.'

De situatie rond 9.00 uur. Bron: LiveTraffic.nl

Zie ook: Groot onderhoud aan Waalbrug begonnen