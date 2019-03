Voetballer Wolfersveen bewusteloos geslagen, wedstrijd gestaakt

Een voetballer van Wolfersveen uit Zelhem is zondagmiddag bewusteloos geslagen. Dat gebeurde in het duel met Be Quick Zutphen, in de 5e klasse F. De wedstrijd is gestaakt.

Het ging mis in de 80ste minuut, bij een 2-0-voorsprong voor de thuisclub. 'Ik floot voor een overtreding op de hoek van de 16, in het voordeel van Wolfersveen', vertelt scheidsrechter Henk Sprukkelhorst.

Sprukkelhorst: 'Het was een lichte overtreding, maar wel een duidelijke. Niemand protesteerde ook. De jongen van Be Quick die de overtreding veroorzaakte, begon daarna spelers van Wolfersveen te duwen, hij zei dat hij werd gediscrimineerd. Ik heb dat niet gehoord, maar in een mum van tijd kwamen ze van beide kanten het veld oplopen. Een jongen van Wolfersveen was even van de wereld, begreep ik.'

'Triest, en dat op zo'n mooie dag'

Die speler werd bewusteloos geslagen door iemand die op de bank zat bij Be Quick, zegt bestuurslid Jan Nijen Es van Wolfersveen. 'Toen-ie bijkwam, viel hij weer weg. Hij wist niet wat er gebeurd was en waar hij was. Hij is naar de huisartsenpost gebracht, misschien dat het nog meevalt. Maar het is triest. En dat op zo'n mooie dag.'

Scheidsrechter Sprukkelhorst betreurt het voorval, maar hij gaat volgende week gewoon weer fluiten. 'Ja, waarom niet? Ik ben bijna 69, ik laat me niet aan de kant duwen hoor. Lochenhuizen-Diepenheim, een mooie pot!'

Bestuursleden van Be Quick waren ondanks diverse pogingen zondagavond niet voor commentaar bereikbaar.