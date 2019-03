NEC was net niet goed genoeg voor een puntje

'Het was net niet goed genoeg om van Sparta te winnen vandaag. We hebben nog wel wat kansen gehad, waardoor we nog een punt mee hadden kunnen nemen, zonder goed te spelen. Maar ook dan zijn we net niet goed en scherp genoeg om die bal binnen te drukken. Dit is een moeilijke wedstrijd. Maar we kregen wel ruimte om te voetballen, maar daar deden we niet genoeg mee.' foto: Broer van den Boom

Guus Joppen baalde ook. 'Ik denk dat we vandaag niet hoefden te verliezen. Een gelijkspel was terecht, maar we verliezen en dat is zuur. Het was net te weinig vandaag. Ik vond Sparta ook niet heel gevaarlijk, We hadden wel een aantal kansjes, maar geen megagrote kansen. We misten Ferdy Druijf wel, die kan wel goed een balletje vasthouden. In de stand gaat het elke week op en neer. We moeten die lijn naar boven weer terug zien te pakken. We willen de play-offs halen en liefst plek zes, dat is nog haalbaar.' foto: Broer van den Boom

De Gier ziet dat ook nog zitten. 'We hadden op 45 punten kunnen komen als we hadden gewonnen, dan hadden ze zesde gestaan. Dat verschil is nu drie punten. Door die ongeslagen reeks met een paar overwinningen zitten we er nu midden in. We moeten ons niet van slag laten maken door deze nederlaag. We weten dat we beter kunnen. Drie punten hier was goud geweest, maar we moeten ons nu richten op Jong Ajax, Jong AZ en Jong PSV.'