Zeearenden gespot boven Hattem

IJsseluiterwaarden

Het aantal zeearenden dat broedt in Nederland neemt al een aantal jaren toe. Rond de Randmeren en in de omgeving van Biddinghuizen komen zeearendnesten voor. De zeearend komt voor waar veel bossen zijn, in combinatie met veel open water, rivieren, plassen en meren. In bossen wordt vaak gebroed, en in open velden, zoals De Hoenwaard, of boven plassen wordt gejaagd. Het gebied Flevoland – De Veluwe en de natte IJsseluiterwaarden is dan ook een perfecte plaats voor zeearenden om te overleven.

Watervogels en vissen

De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel die soms ook wel de vliegende deur wordt genoemd, vanwege de spanwijdte van zijn vleugels. De zeearend zoekt eten in een gebied dat tot 10.000 hectare groot kan zijn. De maaltijd bestaat uit watervogels van meestal 0,5 tot 2,5 kg zoals meerkoeten, eenden, ganzen, meeuwen, futen. Daarnaast jaagt de zeearend in ondiepe wateren op grote vissen zoals karpers. Zoogdieren o.a. haas, konijn en muskusrat vormen een aanvullende voedselbron en ook aas staat geregeld op het menu. Het gaat daarbij om dode vissen, dode vogels en karkassen van zoogdieren, bijvoorbeeld van grofwild.

Gevingerde vleugels

Je kan een zeearend herkennen aan de brede, gevingerde vleugels, de ver uitstekende kop en de korte, wigvormige staart. Volwassen vogels hebben een witte staart, lichte kop en gele snavel. De jonge vogels zijn donkerbruin met lichte vlekken op het lichaam, een smalle lichte baan op de ondervleugels en een grotendeels donkere snavel. De vleugels worden tijdens de vlucht recht gehouden en niet in een V zoals steenarend, buizerd, en bruine kiekendief doen.

Kijk tijdens een wandeling door De Hoenwaard eens extra goed om je heen of omhoog en wie weet spot je dan een zeearend.