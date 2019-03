Voetbalclubs herdenken slachtoffers aanslag Utrecht

De aanslag in Utrecht, waarbij maandag drie mensen om het leven kwamen, is dit weekend op verschillende plaatsen in Gelderland herdacht. Zaterdag is op de voetbalvelden van de Arnhemse voetbalclub ESA Rijkerswoerd stilgestaan bij de aanslag. Een van de drie slachtoffers in Utrecht was ook jeugdtrainer.

Bij alle thuiswedstrijden van de elftallen boven de 13 is voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. Bestuurslid Michel Blom van ESA Rijkerswoerd: 'De aanslag heeft veel losgemaakt binnen de vereniging. Het was hier het gesprek van de dag. Vrijwilligers hebben toen aangegeven dat ze graag een minuut stilte wilden houden, ook als stond dat niet in het protocol van de KNVB.'

Heel passend

De KNVB heeft niet tot een herdenking opgeroepen, want de voetbalbond doet dit alleen als de overheid een nationale dag van rouw heeft afgekondigd. Blom: 'De KNVB maakt haar eigen afweging. Ik ben in ieder geval blij dat ze binnen dat protocol de vrijheid geven om amateurverenigingen wel een minuut stilte te laten houden. Zeker ook omdat er onder de slachtoffers een jeugdtrainer te betreuren was, denk ik dat het heel passend is als wij als amateurvereniging ons medeleven laten zien.'

Ook in Driel is voorafgaand aan de wedstrijden van RKSV Driel een minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Op het terrein is ook de vlag halfstok gehangen.