Ondermaats NEC verliest met 1-0 op Het Kasteel tegen Sparta

93: In de extra tijd nog een enorme kans, maar dan zit het niet mee voor NEC. Het blijft 1-0 na een bijzonder matige vertoning.

90e: Nog drie minuten heeft NEC voor de gelijkmaker.

89e: Hicham Haouat maakt zijn debuut als invaller. Ndayshimiye moet naar de kant.

87e: Voormalig Vitesse-trainer Henk Fraser lijkt met Sparta toch aan het langste eind te gaan trekken.

85e: Bij een nederlaag zakt NEC terug naar de twaalfde plaats, een positie die geen recht zou geven op deelname aan de play-offs. Het had inmiddels 2-0 kunnen zijn, maar Rayhi schiet over.

81e: De Gier gaat flink tekeer. NEC is ongelooflijk slordig en doet te weinig met de ruimte die Sparta wel degelijk biedt.

79e: Mattijs Branderhorst heeft nauwelijks nog wat te doen.

74e: Randy Wolters zit niet echt lekker in de wedstrijd.

71e: Het uitvak houdt er vertrouwen in, ze blijven zingen.

69e: Sparta bakt er ook weinig meer van, het zit er nog in voor NEC.

67e: Okita breekt uit, maar lepelt de bal over Kortsmit in het zijnet.

65e: Sparta tikt er zo doorheen, maar Ache schuift de bal net naast.

62e: De meegereisde NEC-fans steunen de zieke supporter Henk.

59e: Ook na rust loopt het nog voor geen meter bij NEC.

55e: Het gaat niet goed met Bossaerts. De Belg wordt opnieuw behandeld. Tom Overtoom komt er voor hem in, dan gaat Kvida naar het centrum.

51e: Duarte pegelt tegen de lat, weer komt NEC goed weg.

50e: Bossaerts is licht geblesseerd, maar kan verder.

48e: Weer paniek achterin bij NEC, maar Rayhi krijgt de bal niet op het doel.

46e: Leroy Labylle brengt de tweede helft op gang.

45+3: NEC gaat met een 1-0 achterstand de rust in en daar valt weinig op af te dingen.

45+1: Chaos achterin, maar het loopt wonderwel goed af voor NEC.

45e: Jack de Gier kan hier onmogelijk tevreden over zijn.

42e: Ook geel voor Randy Wolters.

41e: Daar was bijna de gelijkmaker van Jonathan Okita na goed werk van Mike Ndayishimiye.

40e: De logische 1-0 valt. Drenthe geeft een afgemeten voorzet en Ache mag ongehinderd inkoppen.

39e: De kritische NEC-volger Jean Knipping is heel duidelijk in zijn oordeel.

36e: De Johan Derksen van Het Kasteel kijkt aandachtig toe.

32e: Gele kaart voor Jordy Bruijn na een overtreding op Rayhi.

31e: NEC speelt in een veel te laag tempo en kan mede daarom geen openingen vinden.

28e: NEC speelt stukken minder dan de laatste weken. Sparta is voorlopig de baas hier.

21e: Kvida is aangeslagen na een duel en wordt aan de kant behandeld, maar keert even later weer terug in de wedstrijd.

17e: Mo Rayhi speelt tegen zijn oude ploeg, maar ziet nauwelijks bekenden van vorig jaar op het veld.

13e: Jack de Gier ziet dat zijn ploeg het lastig heeft.

7e: NEC ontsnapt aan een achterstand. Mattijs Branderhorst komt uitlopen als Ache doorbreekt, maar heeft de bal niet en die rolt vervolgens tegen de paal.

6e: Josef Kvida wordt erg makkelijk uitgespeeld, maar Duplan schiet vervolgens hard en hoog naast.

5e minuut: Jonathan Okita, de clubtopscorer van NEC met elf doelpunten, vandaag centraal in de aanval.

12.15 De vroege zondagwedstrijd gaat van start.

12.12 De Sparta Marsch klinkt op Het Kasteel.

12.08 De jonge aanvaller Anthony Musaba zit opnieuw op de bank.

12.06 NEC is al negen wedstrijden ongeslagen. Maar een minder goede statistiek: uit heeft NEC al vijf maanden niet meer gewonnen.

12.00 Mathias Bossaerts is al weken een vaste waarde centraal achterin.

11.53 Trainer Jack de Gier met performance manager Michael Lindeman en teammanager Muslu Nalbabtolgu, die druk aan het Whatsappen is.

11.50 Fraaie teksten op Het Kasteel van de nachtburgemeester van Rotterdam.

11.45 Mart Dijkstra (nummer 12) is terug op bekend terrein, NEC nam hem in 2017 over van Sparta.

11.35 Beide ploegen zijn flink gehavend vanwege interland-verplichtingen. Zo mist NEC spits Ferdy Druijf. foto: Broer van den Boom

11.30 In De Goffert werd het eerder dit seizoen 1-1.

11.22 De omstandigheden in Rotterdam zijn prima.

11.15 Dit zijn de elf waarmee NEC het vanmiddag zal gaan doen.

Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Van den Berg, Kvida; Dijkstra, Bruijn, Labylle; Ndayishimiye, Okita, Wolters.

11.12 NEC won voor het laatst in 2008 uit tegen Sparta. In de eerste divisie werd het in 2014 2-2. Eerder dat jaar werd in de play-offs met 1-0 verloren op Het Kasteel en dat leidde destijds de degradatie in.

11.10 Mike Ndayishimiye speelde vorige week sterk als aanvallende middenvelder. Vandaag is de frêle Belg rechtsbuiten. foto: Broer van den Boom