Er komt een commerciële bananenplantage in de Gelderse Vallei

De Wageningse Universiteit doet al proeven met bananenteelt in een kas. Het experiment startte met het oog op blad en bodemschimmels die de bananenplanten wereldwijd dreigen aan te tasten. Een team van onderzoekers van de universiteit heeft als doel 'de banaan te redden'. De universiteit kwam daarom met de oplossing de plant uit de grond te halen en te laten groeien op steenwol of turf.

Het idee wordt ook commercieel opgepakt. Pieter Vink kan nog geen plan laten zien, zo nieuw is het idee om commercieel een bananenplantage in Nederland te beginnen. Hoe de bananen precies worden verbouwd en hoe het bijvoorbeeld zit het verwarmen van de kas, daar kunnen we dus nog niet naar vragen. Komend jaar wordt er hard aangewerkt om het te realiseren, verzekert Vink.

Maandag gaan verschillende partijen weer om de tafel om de plannen te verfijnen. Vink: 'Maar de plant heb ik al op het oog. Het wordt sowieso de Cavendish banaan. Het zal ook nog even oefenen zijn om de trossen straks met kapmessen te oogsten.'

De Nederbanaan zal prijziger zijn dan de geïmporteerde banaan Pieter Vink mede-oprichter Nederbanaan

Dat de hier geteelde banaan fors duurder gaat zijn, is volgens Vink niet erg. 'Met dit unieke streekproduct willen we een kleine markt bedienen. Bovendien kunnen consumenten straks in de kas zien hoe een banaan wordt geteeld, en dat is ook wat waard.'

Positieve reacties op de Nederbanaan

De Wageningen Universiteit kreeg positieve reacties na de lancering van de Nederbanaan in 2018. De smaak zou voller zijn. Aan de ander kant is de banaan ook kleiner dan een reguliere banaan. Maar zoals dat bij een experiment gaat, bekijken onderzoekers hoe de banaan steeds beter kan groeien.

'Grappig idee'

Groenteboer Jan van Brakel uit Wageningen vindt het grappig idee. Zijn bananen komen uit Colombia. 'Het is de broodwinning voor de mensen daar, dat moeten we niet wegnemen'. Volgens Vink is concurrentie echter niet het doel. 'We blijven ook onderzoek doen'.

'Grappig maar uiteindelijk wil iedereen niet te veel betalen voor de banaan' Jan van Brakel, groenteboer

Uiteindelijk denkt groenteboer Van Brakel dat het gros van de mensen niet te veel voor de bananen wil betalen en dan toch kiest voor de geïmporteerde banaan in het schap. Plantendeskundige Gert Kema van de Wageningen Universiteit laat weten dat de Nederlandse technologie wordt gedeeld met bananenplantage's in Zuid Amerika, waar onze bananen vaak vandaan komen.

Of er inderdaad snel een kas met bananen ergens in de Gelderse Vallei staat, dat is nog even afwachten. Vink heeft goede hoop: 'Volgend jaar zijn er bananen!'

Een bananenplantage in Zuid-Amerika - Foto: Chiquita