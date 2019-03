Oproep dierenarts Renkum: 'Hondeneigenaren, neem je verantwoordelijkheid!'

'Dat komt hard aan, en als je het dan onder je ogen ziet gebeuren, dat is vreselijk', zegt Kranendonk. 'We waren vooral in het begin in schok en heel verdrietig, maar toch zien we vaker bijtincidenten'. De dierenarts moet minstens één keer in de week een hondenbeet hechten. 'Honden bijten omdat ze zich angstig voelen, of bedreigd. Het is een oerinstinct. Hun eigenaren moeten de lichaamstaal van hun hond leren zodat ze op tijd kunnen ingrijpen', vindt Kranendonk.

'Honden geven veel specifieke signalen af'

Hondentrainster Simone Meulenbroek van Kynodogs is het met Kranendonk eens. 'Het zijn wel specifieke signalen die honden afgeven, en als je die mist dan kan dat tot situaties leiden die je niet wilt.'

Volg cursussen, lees een boek over hondengedrag, is het advies van Meulenbroek. 'Een hond is absoluut een onderdeel van het gezin, zeker, maar we moeten wel voor ogen blijven houden dat het gewoon wel dieren zijn en dat het een ander wezen is dan een mens.'

Dierenarts Kranendonk is met haar verhaal over Zara naar buiten gekomen om mensen te waarschuwen. 'Al kunnen we er maar een incident mee voorkomen, dan is het alle moeite waard geweest.'

