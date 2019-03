Arnhem start lobby tegen 'botte bezuiniging' op zorg

door Huibert Veth

Alle Gelderse regio's dreigen fors in te moeten leveren op hun zorgbudget, zo maakte Omroep Gelderland vorige week bekend. De PvdA stelde hier de volgende dag Kamervragen over. De financiële consequenties voor zowel de regio als de gemeente Arnhem zijn groot, zo laat het Arnhemse college in een brief aan de raad weten.

26 miljoen

Al in 2014 werd aangekondigd dat de regio Arnhem op basis van een verdeelmodel 24 miljoen euro minder zorgbudget zou ontvangen. Vanwege de kritiek en nadelige effecten is dat model toen van tafel gehaald. Maar nu blijkt uit de voorlopige cijfers van het nieuwe verdeelmodel dat de regio zelfs 26 miljoen euro moet inleveren.

De gemeente benadrukt dat de uitkomsten nog niet definitief zijn, onder meer omdat recente gegevens nog verwerkt moeten worden. Toch bestaat er volgens het college een groot risico dat de regio Arnhem ook na bijstelling moet leveren, net als veel andere regio's in Noord- en Oost-Nederland. Het stadsbestuur gaat onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn.

'Inspannen voor rechtvaardige verdeling'

Wethouder Van der Zee (VVD): 'Alle Arnhemmers moeten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dat is het uitgangspunt en daar gaan we ons voor inzetten. Deze uitkomsten zijn zorgelijk en gaan voorbij aan de zorg die hier geleverd wordt en de kosten die daarvoor gemaakt worden. Samen met andere gemeenten gaan we ons inspannen voor een rechtvaardige verdeling van deze uitkering. Arnhemmers hebben daar recht op.'

De Arnhemse gemeenteraad lijkt eensgezind in de verontwaardiging over de voorlopige uitkomsten van de zorgbudgetten. 'Keer op keer neemt het rijk beslissingen die nadelig zijn voor Arnhem en die de tekorten in de zorg alleen maar groter maken', zegt fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks). 'Het is een herverdeling, maar voelt als een botte bezuiniging vanuit Den Haag.'