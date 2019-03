Dit zijn de opvallendste Gelderse weerfeitjes ooit

Jordi Huirne van MeteoGroup kan de Gelderse uitschieters wel dromen en heeft ze op ons verzoek op een rijtje gezet. Na het lezen van dit artikel schud jij op een verjaardag allemaal weerfeitjes uit je mouw!

Neerslag: '208 mm in één dag, dat valt normaal in 3 maanden'

Laten we beginnen met het natste jaar, dat was in 1998. Toen viel in Deelen 1131 mm. Ter vergelijking: normaal valt in Gelderland gemiddeld 850 mm. De natste dag was op 3 augustus 1948. Een zware bui regende boven Voorthuizen helemaal leeg en liet 208 mm achter. Dat valt normaal in 3 maanden! Het droogste jaar beleefden we in 1904. Toen viel in Winterswijk slechts 491 mm.

Foto: Omroep Gelderland

De voordeur openen en tot aan je knieën in de sneeuw staan, dat gebeurde in 1867 in Zaltbommel, want daar lag toen 60 centimeter sneeuw. En waar we het tegenwoordig moeten doen met een paar dagen sneeuw, lag er in de koude winter van 1962/1963 sneeuw van kerst tot aan begin maart!

Temperatuur: 'De records komen uit de Achterhoek'

De temperatuurrecords komen veelal uit de Achterhoek. Dit gebied ligt het verst van zee en heeft daardoor wat meer landklimaattrekjes die je ook in Duitsland ziet. Het warmterecord werd op 23 augustus 1944 gemeten in Warnsveld. Daar gaf de thermometer een temperatuur aan van 38,6 graden.

De kans is zeer aannemelijk dat dit warmterecord binnen 10 jaar wordt verbroken. Zelfs 40 graden is binnen 30 jaar niet ondenkbaar in het oosten van Gelderland.

Het kouderecord staat op naam van - hoe kan het ook anders - Winterswijk. Op 27 januari 1942 werd het daar -27,4 graden.

Zon: 'Juli 2018 leek het hier wel Zuid-Frankrijk'

De zon- en windmetingen beginnen in 1950. Het zonnigste jaar was - het kan ook niet anders - 2018 met in het Achterhoekse Hupsel 2147 uur zon. Normaal is dit zo’n 1500 uur. En de zonnigste maand ooit gemeten was juli 2018. In Deelen scheen de zon 346,4 uur. Dat is normaal voor Zuid-Frankrijk!

Foto: Omroep Gelderland

Wind: '1927, koeien en schapen vlogen door de lucht'

Tot een officiële storm, dus een uur lang windkracht 9, is het zelden gekomen in Gelderland. Op 25 januari 1990 gebeurde dit wel, in de Betuwe kwam het in Herwijnen zelfs tot een zware storm, windkracht 10! Met een windstoot van 133 km/u. De schade was enorm.

De storm van 23 december 1954 was zelfs in de Achterhoek nipt een zware storm, windkracht 10! Dit is waarschijnlijk de zwaarste storm sinds 1950 in Gelderland. Op 1 juni 1927 trok een krachtigere tornado (4 op de schaal van Fujita) dwars over de Achterhoek. Het begon bij Millingen aan de Rijn en ging door tot in Twente.

De meeste slachtoffers vielen in de gemeente Eibergen. Het gebied tussen Lichtenvoorde en Neede raakte zwaar getroffen. Zo was het dorpje Beltrum (toen nog enkele tientallen boerderijen) compleet verwoest. Van boerderijen en dieren was niets over en mensen hebben zelfs koeien, schapen en ander vee door de lucht zien vliegen. Er vielen 10 doden en 150 gewonden. De tornado had windsnelheden van 333-418 km/u en is zelfs voor Amerikaanse begrippen een grote jongen. De slurf was meer dan een halve kilometer breed…