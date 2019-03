'Geen groot festival meer op 5 mei in Sonsbeekpark'

De Vrienden van Sonsbeek willen geen grote evenementen meer in het Sonsbeekpark in Arnhem. De vereniging (ruim 600 leden) doelt onder meer op het FLOW Freedom Festival dat de afgelopen twee jaar op 5 mei in het park is gehouden.

'Afgelopen jaar was dat van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts', zegt Margreet van Gastel van De Vrienden van Sonsbeek. 'Er was toen heel veel lawaai.'

Een impressie van het festival van vorig jaar. De tekst gaat verder onder de video.

Van Gastel (oud-wethouder van Arnhem) wijst erop dat het Sonsbeekpark een rijksmonument is, dat bescherming behoeft. Zo zijn er zorgen over de verdichting van de grond. 'De bomen leggen het af. Ook de zogenoemde schouwgroep heeft dat geconstateerd. Het park is aan slijtage onderhevig.'

'Geen evenemententerrein'

De Vrienden van Sonsbeek vinden ook dat er te veel evenementen in het park zijn. Dat is niet alleen slecht voor de bomen, maar leidt volgens de vereniging ook tot overlast voor omwonenden en dieren in het park. De vereniging pleit in een petitie op internet voor maximaal vier evenementen per jaar, naast traditionele evenementen als Sonsbeek Theater Avenue, het Sprookjesfestival en de Ronde Weide-concerten.

Van Gastel: 'We zijn niet tegen evenementen. Die kunnen heel leuk zijn, maar we moeten wel paal en perk stellen. Het moet geen evenemententerrein worden.'

De gemeente is bezig met het actualiseren van het evenementenbeleid. Het lijkt Van Gastel goed dat het maximum van vier evenementen per jaar daarin wordt opgenomen. 'Net zoals nu bij de Lauwersgracht.'

De vereniging heeft hier bij de gemeente al op aangedrongen. Of de gemeente daartoe overgaat, durft Van Gastel niet te voorspellen. 'We zijn nog goed in gesprek. Maar we wilden dit signaal afgeven.'