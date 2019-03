Huis kopen? In Rozendaal betaal je ruim twee keer zoveel als in Winterswijk

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In onze provincie betaal je het meeste voor een woning in Rozendaal. Daar ligt de gemiddelde prijs op 505.000 euro.

Putten (389.000 euro) en Ermelo (342.000 euro) staan ook in de Gelderse top drie van duurste gemeenten. De laagste verkoopprijs wordt in Winterswijk gevraagd. Daar gaat een koopwoning gemiddeld voor 203.000 euro van de hand. Ook in Aalten (210.000 euro) en Oost Gelre (226.000 euro) ben je relatief goedkoop uit.

De gemiddelde verkoopprijs is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte bestaande koopwoningen in een jaar. 'In gemeenten met relatief veel villa’s zal de gemiddelde verkoopprijs doorgaans hoger liggen dan in gemeenten met veel appartementen', aldus het CBS.

Arnhem goedkoper dan Nijmegen

Als we ten slotte nog kijken naar de grote Gelderse gemeenten, valt op dat je in Arnhem gemiddeld 249.000 euro voor een woning neertelt, terwijl in Nijmegen 272.000 euro wordt gevraagd. Apeldoorn zit daar met 275.000 euro zelfs nog boven.