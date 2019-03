Sparta uit haalt trauma boven bij NEC

In 2014 moest NEC ook naar Het Kasteel in Rotterdam. Toen als eredivisionist in de play-offs. Sparta was dat seizoen als zestiende geëindigd in de eerste divisie. Het veld was onbespeelbaar door overvloedige regenval, maar er werd toch afgetrapt. Dat leidde tot een koddig waterballet, maar met voetbal had het weinig te maken. Na rust werd besloten om het duel te staken. Een dag later werd de tweede helft gespeeld en wist Sparta te scoren. De return in Nijmegen werd 1-3, waardoor NEC degradeerde. Na de nederlaag in 2016 (foto: Broer van den Boom)

Ook de laatste confrontatie in Rotterdam was geen succes. NEC verloor in 2016 met 2-0. In 2014 speelden beide ploegen voor de enige keer in eerste divisieverband tegen elkaar op Het Kasteel. Het was in het kampioensjaar van NEC, maar ook die wedstrijd eindigde in een teleurstelling voor de Nijmegenaren. Het werd 2-2, omdat NEC in de slotfase door laksheid een 2-0 voorsprong weggaf. In 2009 werd ook verloren met 2-0. De laatste zege van NEC uit tegen Sparta dateert uit 2008, toen met 2-0 werd gewonnen.