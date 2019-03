Doetinchem herdenkt aanslag in Utrecht

Ruim honderd mensen kwamen vrijdagavond naar het Simonsplein in Doetinchem. Daar werden de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht van afgelopen maandag herdacht. Er werd onder andere een minuut stilte gehouden en dat bracht veel emoties los bij de aanwezigen.

'Ik kreeg kippenvel en had ook de tranen in mijn ogen', zegt Kaya van den Dikkenberg. Zij nam, in samenwerking met Jongerencentrum Doetinchem, het initiatief tot de herdenking. 'Iedereen was heel erg geraakt door wat er gebeurd was in Utrecht', voegt ze toe.

Bekijk hier de reportage (de tekst gaat verder onder het fragment):

Van den Dikkenberg zag de emotie ook bij de mensen om haar heen. 'Het was echt zo'n gevoel van: we staan hier samen', legt de Doetinchemse uit. 'Alle blikken van iedereen: mensen die elkaar vastpakten en de tranen in de ogen kregen.'

Boodschap

Van den Dikkenberg wil met de herdenking een boodschap meegeven. 'Dat wij met de mensen in Utrecht meeleven als Doetinchem. En dat ze zich zeker niet moeten laten kisten en dat ze gewoon de straat op moeten blijven gaan', zegt ze. De initiatiefneemster denkt dat de boodschap is overgekomen. 'Ik denk dat we samen een heel mooi gebaar hebben gemaakt samen.'