Estavana Polman was vrijdagavond in Groningen topscorer bij de Nederlandse handbalsters in een oefenduel met Duitsland. De Arnhemse smeet tien keer raak (29-26).

In een uitverkocht Martini Plaza in Groningen, de 4000 kaarten waren binnen een uurtje verkocht, hield Polman vrijdagavond flink huis. Oranje, met naast Polman ook nog Lynn Knippenborg uit Zieuwent binnen de lijnen, versloeg rivaal Duitsland in een vriendschappelijk duel met drie goals verschil (29-26). De Duitsers werden gecoacht door Arnhemmer Henk Groener.

Polman, speelster van het Deense Esbjerg, was de meest opvallende speelster bij Nederland dat voor het eerst onder leiding speelde van de Franse bondscoach Manu Mayonade. Ook Dione Housheer uit Ulft behoorde aanvankelijk tot de selectie, maar zij moest uiteindelijk op de tribune plaatsnemen.

Zaterdagavond speelt Oranje nog een oefenduel. In Oldenburg is dan opnieuw Duitsland de tegenstander. Nederland is dit jaar al geplaatst voor het WK in Japan dankzij de derde plaats op het laatste EK in Frankrijk.