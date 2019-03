Dierenarts Sietske Kranendonk is geschokt nadat in haar praktijk in Renkum vorige week een hond de dood vond. In een onbewaakt ogenblik viel een niet-aangelijnde hond een andere hond aan en beet haar in de buik. Sietske en haar collega's konden het dier niet meer redden. Op Facebook doet ze haar verhaal.

Het kleine hondje Zaza kwam zoals gebruikelijk mee met haar baasje, één van de artsen die verbonden is aan de Renkumse praktijk.

In de hondenwachtkamer merkte een Engelse Mastiff haar op, waarna die op haar afliep en haar klemvast in de buik beet. 'Hij liet pas los na flink schreeuwen, maar toen was het kwaad al geschied', schrijft Kranendonk op Facebook.

'Urenlang hebben we geopereerd om alle bloedingen af te binden en de schade aan organen te herstellen, maar het mocht niet baten. Zaza is tijdens de recovery overleden…'

'Ik kan er niet meer tegen'

De dood van het hondje van haar collega hakt er flink in bij Kranendonk. 'Dit is voor mij de druppel', zegt ze. 'Ik ben nu ruim 20 jaar dierenarts en ik kan er niet meer tegen. Ik heb zó vaak bijtwonden gezien en behandeld, bijna alle hondeneigenaren hebben een keer een incident meegemaakt met hun hond. Er moet écht wat veranderen! En ik weet ook precies wat, de oplossing is helemaal niet zo moeilijk.'

Kranendonk legt uit dat iedere hond een oerinstinct in zich heeft en dat ook nooit kwijtraakt. En dat is ook niet verwijtbaar, legt ze uit. Eigenaren moeten agressief gedrag bij hun hond echter herkennen en voorkomen.

'Eigenaren die de signalen van angst en agressie niet herkennen: blaffen, keffen, wegduiken, adem inhouden, verstarren, onderdrukt grommen, fixeren. Ik maak het elke dag mee, want als dierenarts betreed je in de spreekkamer ongevraagd de persoonlijke ruimte van de hond, en dat is bedreigend. Ik zie de signalen, maar veel eigenaren niet. Zelfs/vooral de mensen die zich deskundig noemen', aldus Kranendonk.

'Niet vermenselijken'

De arts roept iedere hondeneigenaar op zijn of haar hond aangelijnd te houden, desnoods gemuilkorfd. 'En respecteer het als een andere hondeneigenaar liever niet heeft dat jouw hond contact komt maken. Daar is meestal een goede reden voor.'

'Kijk goed naar je hond en naar de hond van de ander', zegt de dierenarts. 'Respecteer en bewonder zijn of haar ware aard en karakter en de fantastische huisdieren die ze zijn, zonder ze te vermenselijken. En hou het veilig, alsjeblieft.'