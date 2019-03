Mysterieuze beller teistert ziekenhuizen: 'Dit moet stoppen'

Verschillende ziekenhuizen in Gelderland worden sinds een tijdje telefonisch lastiggevallen door iemand die vervelende dingen zegt. De telefoontjes komen vanuit het buitenland, maar wie erachter zit is onduidelijk.

'Het kan familie uit het buitenland zijn, dus we moeten wel opnemen', zegt woordvoerster Saskia Steenbergen van het Koningin Beatrix Ziekenhuis in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Wat degene aan de andere kant van de lijn zegt, wil ze niet kwijt. 'We weten ook niet of het steeds dezelfde persoon is', verzucht ze.

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem erkent ook last te hebben van de telefonische plaaggeest. Die zou daarnaast nog bij een paar andere ziekenhuizen in het land toeslaan.

De beller zoekt contact met verscheidene afdelingen binnen de ziekenhuizen. Steenbergen: 'Er staat een aantal rechtstreekse nummers op onze website. Soms zijn mensen op de afdeling geweest, daar kun je makkelijk nummers achterhalen. Deze persoon belt dus niet via de centrale, maar direct met afdelingen.'

'Het kan dringend zijn'

Medewerkers van het ziekenhuis zijn getraind om met agressie om te gaan. 'Onze mensen zijn helemaal niet bang of zo, maar het is gewoon niet leuk.' De irritante beller slaat vooral 's avonds en 's nachts toe. 'Onze mensen moeten de telefoon wel opnemen. Het kan tenslotte dringend zijn. Maar als het deze beller is, hebben ze de instructie meteen weer neer te leggen.'

De mysterieuze beller - hoewel dus misschien niet steeds dezelfde persoon - spreekt steeds Nederlands en klinkt elke keer als een man. 'Hij heeft vermoedelijk niet iets tegen een specifiek persoon of een afdeling, maar zegt wel dingen die je liever niet hoort.'

De geplaagde ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem hebben vrijdagmiddag aangifte gedaan. Een woordvoerder van de politie kon vrijdagavond tegenover Omroep Gelderland niets zeggen over de kwestie.

'We zijn al druk genoeg hier'

Ondertussen zitten ze bij de ziekenhuizen flink in hun maag met de kwestie. 'Dit is heel ongrijpbaar. We weten echt niet waar dit vandaan komt. Onze mensen hebben wel wat beters te doen dan steeds die telefoontjes te beantwoorden, die hebben het al druk genoeg om goede zorg te bieden', aldus Saskia Steenbergen.

'Wij weten ook niet wie het is. Maar volgens mij is het steeds dezelfde man, al zet hij af en toe een ander accent op', aldus haar collega van het ziekenhuis in Arnhem.

'Stop met bellen'

De telefonische stalker is inmiddels tien dagen actief en heeft de ziekenhuizen al tientallen keren lastiggevallen. Hij blijft soms maar bellen met dezelfde afdeling, ook al wordt er steeds snel neergelegd.

'Dit moet stoppen', zegt Steenbergen. 'Ik wil deze persoon echt met klem oproepen niet meer met ons te bellen.'