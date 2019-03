Forum voor Democratie: op voorhand geen breekpunten voor samenwerking

Forum voor Democratie kwam tijdens de Provinciale Statenverkiezingen als grote winnaar uit de bus. De partij veroverde acht zetels in Gelderland, evenveel als de VVD. Lijsttrekker Arjan de Kok legde vrijdag in De Week van Gelderland uit hoe het zover kwam en wat er wat hem betreft nu verder gaat gebeuren.

Forum voor Democratie was in aanloop naar de verkiezingen niet of nauwelijks zichtbaar in Gelderland, maar achter de schermen gebeurde van alles, zegt De Kok. 'We hebben onze eigen momenten zorgvuldig gekozen. Ik was bijvoorbeeld op 11 maart hier in Arnhem, in het Stadstheater. Het was helemaal volgepakt en de sfeer was geweldig. Wij zoeken onze leden graag op, maar de bijeenkomsten zijn open voor iedereen: iedereen die het wil, mag er gratis bij zijn.'

Stop op energietransitie

Wat De Kok betreft komt er een stop op de energietransitie: de structurele verandering van fossiele brandstoffen naar duurzame energie uit zon, wind en aarde. 'Wij geloven dat er ontzettend veel geld uitgegeven gaat worden. Dat is nu al gaande, er komt meer dan 300 euro per Nederlander bij. Dat geld kan volgens ons veel beter geïnvesteerd worden in technologische ontwikkelingen.'

Op de vraag hoe Forum voor Democratie denkt samen te gaan werken, liet De Kok weten dat er op voorhand geen breekpunten zijn. 'We moeten in Gelderland kijken hoe we hiermee omgaan wanneer we in een coalitie komen.'

'Wij zijn de grootste op sociale media'

Weinig mensen zagen het enorme succes van Forum voor Democratie aankomen, onder meer door de bescheiden campagne. De Kok heeft wel een verklaring voor het succes. 'We zijn heel groot op sociale media, daar zijn we de grootste van allemaal', legt hij uit. 'Onze video's worden vaker gedeeld dan bij welke partij ook. De NOS zou er jaloers op kunnen zijn, we bereiken miljoenen mensen per week.'

De forse opmars van Forum voor Democratie werd uitbundig gevierd. De Kok zegt dat hij tot na middernacht bij de partij bleef in Zeist en daarna thuis naar de rest van de uitslagen keek. 'Toen duidelijk werd dat we de grootste waren, stond ik wel even met mijn ogen te knipperen.'

Provinciehuis

Vrijdag was hij voor het eerst op de plek waar hij de komende vier jaar doorbrengt: het provinciehuis in Arnhem. 'Ik heb direct een mooie rondleiding gekregen. Het zag er geweldig uit', aldus De Kok.

Eerder op vrijdag werd bekend dat burgemeester Mark Boumans van Doetinchem de kar gaat trekken voor de eerste coalitiegesprekken .

Zie ook: Burgemeester Doetinchem mag Gelders provinciebestuur smeden