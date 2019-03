Zangeres Stephanie Struijk: 'Zingen in je moedertaal komt veel dichterbij'

Op het album zingt Struijk liedjes van Nederlandse muzikanten als Rowwen Hèze, Annie M.G. Schmidt, Bram Vermeulen en Daniel Lohues. Met die laatste trad zij ook nog een tijdje op en ook covert ze zijn liedje 'Verliefd'. 'Dat liedje is een pareltje en ik was ooit wel een beetje verliefd op Daniel', zo bekent de singer-songwriter in de Week.

Terug naar de basis

Maar waarom alleen covers? 'Die vraag krijg ik vaker', vertelt de singer-songwriter. 'Eigenlijk ben ik ook ooit zo begonnen. Het eerste liedje dat ik probeerde, ik had in die tijd pianoles, was Complicated van Avril Lavigne en dat was toen voor mij echt een openbaring. Want toen kwam ik erachter dat je met een paar akkoorden een liedje kunt spelen en dat ik dat dus kon. Dus eigenlijk keer ik met dit album ook terug naar de basis.'

Bekijk het gesprek met Stephanie Struijk (tekst gaat verder onder de video)

Eerder trad de zangeres op onder de naam Steve Ann en zong ze voornamelijk Engelstalige muziek. Maar als als je in het Nederlands zingt dan moet je ook je een Nederlandse naam gebruiken, vond de zangeres, en dus veranderde zij haar artiestennaam. Maar bij zingen in je moedertaal komt meer kijken, zo vertelt Struijk. 'Dat komt veel dichterbij jezelf, dus dat vraagt ook wel iets anders.'

Op haar plek in Arnhem

Dit weekend is de zangeres te zien en te horen op het Lentefestival in het Sonsbeekpark in Arnhem. Momenteel is de Arnhemse druk met haar theatertour, die loopt nog tot medio mei. De in het Limburgse Peel geboren zangeres woont al jaren in Arnhem en voelt zich hier goed: 'Je bent zo op de Veluwe en ik houd wel van het heuvelachtige. Ik voel me goed hier.'