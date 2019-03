Hoe edelherten in de jaren 50 werden gered van de ondergang

Het Ugchelse Bos vormt samen met de natuurgebieden rond Kootwijk één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van ons land. Het is het leefgebied van wilde zwijnen, herten en reeën. In de jaren 50 waren deze dieren hier nagenoeg verdwenen.

Monique Zondag is één van de boswachters in het gebied dat eigendom is van Staatsbosbeheer. BuitenGewoon-Radioverslaggever Laurens Tijink wandelt samen met Monique door het bos, waar voor de vogels het voorjaar is begonnen.

Smalle beukenlaan in het bos

Het Ugchelse Bos is een gevarieerd bos, met sparren en loofbomen. Het gebied is heuvelachtig, waardoor vanaf een groot heideveld aan de rand van het bos het zendgebouw van Radio Kootwijk is te zien. Tijdens de wandeling stuiten Monique en Laurens op een smalle beukenlaan, midden in het bos.



Een smalle beukenlaan, midden in het bos.

Eenrichtingsverkeer

'In de bossen rond Apeldoorn zijn meer van dit soort lanen te vinden. Die lanen komen allemaal uit bij Paleis Het Loo', vertelt Monique. 'Omdat deze niet breder is dan een meter of drie, is het niet waarschijnlijk dat die door de koning zelf werd gebruikt...'

Reservaat om Veluws edelhert van ondergang te redden

In 1956 werd in de bossen rond Hoenderloo en Ugchelen een staatswildreservaat ingericht. Dat was nodig om te voorkomen dat het edelhert op de Veluwe zou verdwijnen. Vanaf de jaren 30 nam het aantal herten en zwijnen door stroperij rap af. In een poging het wild van de ondergang te redden, werd midden jaren 50 een gebied van zo'n 300 hectare groot afgerasterd. In het reservaat dat zo ontstond werden de bedreigde dieren zoveel mogelijk geholpen, onder meer door ze bij te voeren.



Deze 'eikelhut' werd gebruikt om eikels en beukennootjes in op te slaan.

Eikels zoeken voor edelherten en wilde zwijnen

De oude eikelhut in het Ugchelse bos herinnert nog aan dat reservaat. Hier werden de eikels opgeslagen die aan het wild werden gevoerd. Kinderen kwamen er geraapte eikels verkopen, vertelt Monique Zondag. Ze kregen er volgens de boswachter van Staatsbosbeheer zo'n 5 cent per kilo voor. 'Af en toe willen kinderen nog steeds een zak eikels aan me verkopen. Maar de zwijnen kunnen die inmiddels prima zelf weer bij elkaar scharrelen.'

Staatswildreservaat werd een succes

Het staatswildreservaat werd een succesverhaal. In 1988 had de wildpopulatie op de Veluwe zich dusdanig hersteld dat de hekken konden worden verwijderd. Ook nu weer worden er op de Veluwe jaarlijks tientallen herten afgeschoten. Niet door stropers, maar door jagers van wildbeheereenheden die zo voorkomen dat er te veel dieren zijn.



Uitzicht over de vergraste heidevelden van Kootwijk.

'Koekoek'

Hoog boven de heidevelden cirkelt een buizerd. De roofvogel heeft het aan de stok gekregen met twee raven, die het dier proberen te verjagen. Een indrukwekkend schouwspel hoog in de lucht. Het is een mooie dag voor een natuurwandeling. Overal in het bos klinkt het vrolijke geluid van zingende vogels. Zij zijn al aan het voorjaar begonnen. Monique en Laurens eindigen hun wandeling bij het Wilhelminabosje. Een piepklein loofbos op een heuvel. Rondom ligt een uitgestrekte vlakte met vergraste heide en vliegdennen. In de verte hoor je de raven roepen. Als je heel veel geluk hebt, hoor je hier de koekoek roepen.

